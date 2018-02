Coesfeld (ots) - Am 23.02.2018, um 07.50 Uhr geriet ein Auto auf der Lüdinghauser Straße in Ascheberg in Brand. Die 48-jährige Fahrerin konnte unverletzt das Fahrzeug verlassen. Bei dem Auto brannte die gesamte Front aus. Grund für den Brand war ein technischer Defekt. Die Fahrbahn wurde für die Dauer der Löscharbeiten der Feuerwehr, der anschließenden Bergung des Fahrzeugs und der Reinigung der Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird mit einer Höhe von ca. 5000 Euro angegeben.

