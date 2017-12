Coesfeld (ots) - Am 24.12.2017, um 17:37 Uhr, meldeten aufmerksame Zeugen den Brand einer Leuchtbeschriftung der Volksbank. Der vor Ort eintreffende Funkstreifenwagen der Polizei löschte mittels Feuerlöscher das in Brand geratene "K" der Beschriftung und verhinderte so weiteren Schaden. Die Feuerwehr stellte später einen Kabelbrand als Brandursache fest. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.

