Coesfeld (ots) - Am So, 24.12.2017, zwischen 15:00-21:30 Uhr wurde ein Garagentor auf dem Schleiderweg in Dülmen von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Ein weiteres Tor, das Zufahrtstor zum Versandzentrum der Firma "Ernsting's Familiy" am Hugo-Ernsting-Platz in Coesfeld-Lette wurde in der Zeit vom 24.12.2017, 12:00 Uhr - 25.12.2017, 14:00 Uhr ebenfalls von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

In beiden Fällen entfernten sich die Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne ihrer Meldepflicht nachzukommen.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Dülmen entgegen, Telefon 02594-7930.

