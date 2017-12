POL-COE: Rosendahl, Kreuzstraße/ Wohnungseinbruch

Coesfeld (ots) - In der Zeit von So, 24.12.2017, 15:00 Uhr bis Mo, 25.12.2017, 19:00 Uhr, schlugen unbekannte Täter mit einem Stein das Wohnzimmerfenster eines Einfamilienhauses ein und gelangten durch dieses in das Haus. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und entwendeten zwei Herrenuhren, eine Damenuhr der Marke Michael Kors, eine Playstation 4 mit dazugehörigen Spielen sowie diverse DVDs. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter 02541-140 entgegen.

