4 weitere Medieninhalte

Coesfeld (ots) - Rund um die Uhr, auch an den Weihnachtsfeiertagen, sind sowohl die Polizei als auch die Feuerwehr unter 110 bzw. 112 erreichbar und nehmen Einsätze wahr. Als Zeichen der Anerkennung besuchte Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr die an Heiligabend dienstversehenden Mitarbeiter. Zunächst traf er die Kollegen bei der Kreisleitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst. Im Anschluss reiste er gemeinsam mit dem Abteilungsleiter der Polizei und dem Personalrat einmal quer durch das Kreisgebiet zu den Polizeidienststellen in Coesfeld, Dülmen und Lüdinghausen. "Ich danke Ihnen herzlich für Ihren Einsatz an den Feiertagen. Danke, dass Sie für die Bürgerinnen und Bürger im Kreis da sind", betonte der Landrat. Die Kolleginnen und Kollegen der Polizeiwachen, der Leitstellen und der Kriminalwache freuten sich über den mittlerweile traditionellen Besuch und auch über ein kleines Weihnachtsgeschenk.

Fotos der Besuche an den jeweiligen Standorten sind als Anlage dem Text beigefügt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell