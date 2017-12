POL-COE: Versuchter Einbruch in einen Verbrauchermarkt in Nottuln

Coesfeld (ots) - In der Zeit von Fr., 22.12.2017, 20.00 Uhr - Sa., 23.12.2017, 04.00 Uhr, versuchten unbekannte Personen ein Fenster eines Verbrauchermarktes in Nottuln, Ahornweg, aufzubrechen. Dies gelang nicht, sodass die Personen nicht in den Markt gelangten. Hinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter 02541-140 entgegen.

