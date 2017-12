Coesfeld (ots) - Nach Auskunft der Unfallbeteiligten hielten sich an der Unfallstelle Zeugen auf, die sich nicht bei den Polizeikräften gemeldet hatten bzw. vor Eintreffen der Polizei weitergefahren waren. Zur genauen Unfallrekonstruktion sind die Zeugenaussagen für die Polizei sehr wichtig. Deshalb bittet die Polizei die Unfallzeugen, sich bei der Polizeiwache in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 zu melden.

Olfen, Selmer Straße / 3 verletzte Personen nach Frontalzusammenstoß

Meldung in Ihrem Newsroom Menü Coesfeld - Am Donnerstag, gegen 18.15 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Dattelner die B 236 aus Selm kommend in Richtung Olfen. In die Gegenrichtung fuhr ein 18-jähriger Mann aus Selm. In einer langgezogenen Kurve geriet der Dattelner aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Der Selmer versuchte noch auf einen Radweg auszuweichen, es kam jedoch zum frontalen Zusammenstoß von beiden Autos. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich beide Autofahrer schwer. Die 45-jährige Beifahrerin des Selmers wurde lebensgefährlich verletzt. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die B 236 in beide Richtungen komplett gesperrt. An beiden Autos entstand Totalschaden.

