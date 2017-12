POL-COE: Nottuln, Schapdetten, Schenkingstraße/ Deko-Weihnachtsmann konnte nicht zugeordnet werden

Coesfeld (ots) - Am Dienstagabend, 19.12.2017 fanden Anwohner in Schapdetten auf der Schenkingstraße einen ca. 1 m großen Deko-Weihnachtsmann vor ihrer Haustür. Polizisten stellten die Figur sicher. Weitere Ermittlungen ergaben keinen Hinweis auf eine Straftat, so dass die Figur der Gemeinde Nottuln als Fundsache übergeben wird. Hinweise auf den Eigentümer oder die Umstände des Verlustes nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

Ursprungsmeldung: Auftrag Nr. 3174535

Freigegeben am 20.12.2017, 15.52 Uhr

ots-polizei Polizei Coesfeld

Nottuln-Schapdetten, Spreewaldstraße/ Verfrühter Weihnachtsmann aufgetaucht!

20.12.2017, 15:52 Uhr

Meldung in Ihrem Newsroom Menü Coesfeld -

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -

Wer glaubt noch an den Weihnachtsmann? Kinder würden die meisten sagen. Doch seit heute zählen auch die Bewohner der Spreewaldstraße dazu. Während den Abendstunden (19.12.2017) tauchte plötzlich vor der Haustür eines Anwohners ein voll ausgestatteter Weihnachtmann auf, den Arm voller Präsente und die Rute hinter dem Gürtel.

Die alarmierte Polizei nahm die legendäre Gestalt in Gewahrsam und sucht nun nach seinem Domizil, damit die Kinder am Heiligen Abend nicht leer ausgehen.

Personenbeschreibung: rundlicher freundlicher älterer Herr, langer weißer Rauschebart, mit rotem mit weißen Pelz verbrämtem Gewand, führte Geschenkesack für die braven und eine Rute für die unartigen Kinder mit.

Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen entgegen, Telefon 02594/7930.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell