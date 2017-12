Coesfeld (ots) - Bereits am vorletzten Freitag, 8.12.2017, gelangten Betrüger an eine hochwertige Münzsammlung. Der 74-jährige Besitzer hatte eine Anzeige über das Ankaufgesuch für Münzen gelesen und sich unter der angegebenen Telefonnummer gemeldet. Obwohl er zuvor mit einer Frau telefoniert hatte, erschien zum vereinbarten Termin ein Mann. Zusammen schauten sie sich die angebotene Münzsammlung an. Dann hatte der Mann es plötzlich sehr eilig. Unter einem Vorwand verlies er das Haus, die Münzen nahm er mit. Im Vorbeigehen sagte der Betrüger, dass er das Geld für die Sammlung auf den Tisch gelegt habe. Preisabsprachen hatte es bis dahin nicht gegeben. Der Verkäufer war überrumpelt und stellte erst später fest, dass das hinterlassene Bargeld nicht mal einem Zehntel des tatsächlichen Wertes der Sammlung entsprach. Der Betrüger wird wie folgt beschrieben: Etwa sechzig Jahre alt, ca. 1,60m groß, kräftig, graue kurze Haare, gepflegtes Erscheinungsbild. Er war mit einem Auto mit einem Kennzeichen aus ME unterwegs. Die Polizei warnt vor Trickbetrügern an der Haustür. Ziehen Sie bei Besuchen unbekannter Personen ggf. eine Person Ihres Vertrauens hinzu und lassen Sie sich nicht bedrängen.

