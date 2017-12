Coesfeld (ots) - Am Donnerstag, 21.12.2017, zwischen 13.00 und 14.50 Uhr zerkratze ein unbekannter Täter einen blauen Ford in der Altenhammstraße in Herbern. An einem Fahrzeug, das von Mittwoch, 20.12.2017, 15.30 Uhr bis Donnerstag, 11.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Hansalinie in Ascheberg stand, musste der Besitzer ebenfalls Lackkratzer feststellen. Hinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter 02591/7930 entgegen.

