POL-COE: Nordkirchen, Mauritiusstraße, Mühlenstraße/ Einbruch in Mauritiusschule

Coesfeld (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 16.11.2017, 21.30 Uhr bis Freitag, 17.11.2017, 06.30 Uhr brachen Unbekannte in die Mauritiusschule in Nordkirchen ein. Die Täter schlugen mehrere Fensterscheiben ein und durchsuchten im Inneren etliche Räume. Zudem zerstörten sie Innenbeleuchtungen und beschädigten Innentüren. Für einen geringen Bargeldbetrag als Beute richteten die Täter mehrere Tausend Euro Sachschaden an. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

