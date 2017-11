POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße, Hengtestraße/ Radfahrendes Kind angefahren und geflüchtet

Coesfeld (ots) - Am Donnerstag, 16.11.2017 um 07.40 Uhr war ein 12-jähriger Junge aus Coesfeld auf dem linken Radweg an der Borkener Straße in Richtung Innenstadt Coesfeld unterwegs. Aus der Hengtestraße kam ein Autofahrer und ließ den vorausfahrenden Freund des Jungen passieren. Als der Schüler vor dem Geländewagen war, fuhr der Autofahrer an und stieß gegen das Bein des Radfahrers. Der Junge kam zu Fall und verletzte sich dabei. An seinem Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Der Autofahrer setzte seinen Wagen zurück, damit der Junge aufstehen konnte. Dann fragte er kurz nach, wie es dem Jungen geht und setzte seine Fahrt stadtauswärts fort. Der Fahrer ist recht groß, ca. 50 Jahre alt und hat graues Haar sowie einen Dreitagebart. Unterwegs war er mit einem schwarzen Geländewagen, an dem vorne ein verchromter Aufprallschutz war. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

