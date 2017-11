Coesfeld (ots) - Am Donnerstag, 16.11.17, zwischen 11.00 und 11.30 Uhr, wurde die Gutmütigkeit eines Rentners ausgenutzt. Im Bereich des Friedhofes wurde er von einer ca. 25-jährigen Frau in gebrochenem Deutsch angesprochen und um eine Spende gebeten. Hierzu übergab er der Frau seine Geldbörse. Später stellte er fest, dass neben dem gespendeten Kleingeld, auch weiteres Geld aus seiner Geldbörse fehlte. Die Frau stieg anschließend in ein grünes Auto und fuhr in unbekannte Richtung davon. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell