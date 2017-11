POL-COE: Olfen, Bilholtstraße/ Jugendliche versprühen Pfefferspray in Lebensmittelmarkt

Coesfeld (ots) - Am Donnerstag, 16.11.2017 um 12.48 Uhr hielten sich drei Jugendliche aus Olfen und Datteln in einem Lebensmittelmarkt an der Bilholtstraße in Olfen auf. Einer der drei versprühte Pfefferspray. Dadurch erlitten 22 Menschen Atemwegsbeschwerden und wurden durch den DRK-Rettungsdienst betreut. 5 verletzte wurden zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nachdem die Feuerwehr keine Substanzen mehr in dem Markt messen konnte, gab die Polizei ihn wieder frei. Auf den Bildern der Innenraumüberwachung identifizierte die Polizei einen der Jugendlichen. Inzwischen sind alle drei ermittelt und das Pfefferspray sichergestellt. Die drei erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und nicht unerhebliche Schadenersatzansprüche.

