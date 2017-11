POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Ondrup/ 2 Verletzte bei Verkehrsunfall mit überladenem Gespann

Coesfeld (ots) - Am Mittwoch, 15.11.2017 um 15.41 Uhr war ein 40-jähriger Ahlener mit seinem Auto mit Anhänger von Dülmen in Richtung Seppenrade unterwegs. Der Anhänger war mit einem Kleintransporter beladen und damit die Anhängelast des Autos überschritten. In Höhe der Gaststätte "Hölt'n Hahn" geriet das Gespann infolge der Überladung ins Schlingern und landete im Straßengraben. Dabei verletzte sich der Fahrer schwer, sein 43-jähriger Beifahrer aus Hamm leicht. Beide Verletzten kamen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich über 10.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es zu Verkehrsbehinderungen und kurzfristigen Sperrungen auf der B 474.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell