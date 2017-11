Coesfeld (ots) - Ein 17-jähriger Coesfelder befuhr am Donnerstag, 16.11.17, gegen 07.45 Uhr, mit seinem Motorroller den Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Lette. Eine vor ihm fahrende 22-jähriger Rosendahlerin musste ihr Auto verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte der Rollerfahrer zu spät und fuhr auf das Auto auf. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto und am Motorroller entstand ein Sachschaden.

