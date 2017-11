POL-COE: Dülmen, Borkener Straße/ Zeugen verhindern Unfallflucht

Coesfeld (ots) - Am Mittwoch, 15.11.2017 beschädigte ein 77-jähriger Autofahrer aus Dülmen beim Rangieren auf einem Parkplatz an der Borkener Straße in Dülmen einen geparkten Wagen. Aufmerksame Zeugen konnten den Senior an der Flucht hindern. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

