POL-COE: Dülmen/ 3 Zigarettenautomaten aufgebrochen

Coesfeld (ots) - In der Zeit von Sonntagmittag, 12.11.2017 bis Montagmorgen, 13.11.2017 hebelten Unbekannte 3 Zigarettenautomaten in Dülmen auf der Overbergstraße, Elsa-Brändström-Straße und Schöne Breide auf. Die Täter beschädigten die Automaten, kamen jedoch nicht an das erhoffte Bargeld. Der Sachschaden beträgt insgesamt 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

