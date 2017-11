POL-COE: Kreis Coesfeld/ Trickbetrüger rufen immer noch an

Coesfeld (ots) - Obwohl in den Medien bereits zahlreiche Warnhinweise erfolgt sind, versuchen Trickbetrüger noch immer vornehmlich ältere Menschen um ihr Erspartes zu bringen. Mit dem "Enkeltrick" versuchten sie es am Montagnachmittag, 13.11.2017 in Dülmen, Ottmarsbocholt und Herbern, als vorgetäuschter Bank- bzw. Inkassobüroanruf am Dienstagmorgen, 14.11.2017 in Lüdinghausen in zwei Fällen. Alle Angerufenen erkannten die Masche, beendeten das Gespräch und erstatteten Anzeige Beo der Polizei.

