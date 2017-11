POL-COE: Dülmen, Halterner Straße/ Blindgänger erfolgreich entschärft

Coesfeld (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Stadt Dülmen und der Kreipolizeibehörde Coesfeld:

Der Blindgänger, eine britische Fünf-Zentner-Fliegerbombe, ist am Montag Abend erfolgreich entschärft worden. Rund 300 Helfer von Polizei, Feuerwehr, Ordnungsamt, DRK und THW waren an dem Einsatz beteiligt. Nachdem am frühen Nachmittag feststand, dass es sich bei dem Verdachtspunkt tatsächlich um eine Bombe handelte, evakuierten die Einsatzkräfte das Gebiet um die Fundstelle auf dem Gelände der Firma Trützschler an der Halterner Straße in einem Radius von 250 Metern. Anschließend entschärften die Entschärfer vom Kampfmittelbeseitigungsdienst die Fliegerbombe. "Wir mussten zunächst den Zünder entfernen und dann den Detonator gezielt sprengen," berichtete der Kampfmittelräumer Horst Schöwe. Gegen 18:30 Uhr konnten die Anwohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Bürgermeisterin Lisa Stremlau machte sich in der Aula des Schulzentrums, die als Versorgungszentrum genutzt wurde, ein Bild von der Lage. Sie zeigte sich von der guten Organisation beeindruckt und bedankte sich bei allen Einsatzkräften.

