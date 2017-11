Coesfeld (ots) - Am Sonntag, 12.11.2017, gegen 04.30 Uhr, beabsichtigte ein 18-jähriger Lüdinghauser zu Fuß die B 58 im Kreuzungsbereich Hüwel zu überqueren. Ein 51-jähriger LKW-Fahrer aus Werne befuhr zu diesem Zeitpunkt die B 58 in Richtung Lüdinghausen, als er den dunkel gekleideten Fußgänger bemerkte. Der 51-jährige versuchte noch dem Fußgänger auszuweichen. Diese gelang nicht. Der Fußgänger kollidierte mit dem linken Außenspiegel des LKW und verletzte sich am Kopf. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am LKW entstand ein geringer Sachschaden.

