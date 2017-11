Coesfeld (ots) - Am Sonntag, 12.11.2017, gegen 4.50 Uhr brach ein unbekannter Täter mit einem Hebelwerkzeug einen Zigarettenautomaten in Senden auf. Ein Zeuge wurde durch de Lärm aufmerksam und alarmierte die Polizei. Der Täter bemerkte den Zeugen und flüchtete in das Wohngebiet Mönkinghide. Sein Werkzeug musste er offensichtlich zurück lassen, es gelang dem Täter jedoch die Geldkassette zu erbeuten. Am Automaten entstand erheblicher Sachschaden. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Etwa 20 - 25 Jahre alt, ca. 1,75 bis 1,80 m groß, normale Statur, bekleidet mit einer dunklen Wollmütze, einer hellen Jeansjacke und einer dunklen Jeanshose. Hinweise nimmt die Polizei unter 02591/7930 entgegen.

