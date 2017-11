Coesfeld (ots) - In den Nachtstunden am Sonntag, 12.11.2017 (2.30 bis 6.00 Uhr) verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Supermarkt in Lette. In einem Büro versuchten sie einen Tresor aufzuflexen. Dies gelang den Einbrechern jedoch nicht. Stattdessen entwendeten sie Zigaretten, Batterien und Radierklingen. Hinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter 02541/140 entgegen.

