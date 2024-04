Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Die Polizei sucht nach Toni K. ++ Seit dem 18.04.2024 vermisst ++ Polizeiliche Suchmaßnahmen laufen ++

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

Herr Toni K. wurde am 18.04.2024 als vermisst gemeldet. Der 42-Jährige ist in Hamburg wohnhaft und derzeit in einem Klinikum in Lüneburg untergebracht. Gegen 16:00 Uhr verließ er am gestrigen Donnerstag, 18.04.2024, das Klinikum und wurde daraufhin nicht mehr gesehen. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei, u.a. mit dem Einsatz eines Personenspührhundes, führten bisher nicht zum Auffinden des Vermissten. Als Herr Toni K. zuletzt gesehen wurde, war er mit einer Jeanshose und einer grauen Jacke bekleidet. Außerdem trug er schwarze Kopfhörer um den Hals. Er ist ca. 1,70 m groß und hat graue Haare. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen. ++ Bild unter www.presseportal.de (im Anhang) ++

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell