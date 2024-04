Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Vermisste Person aus Lüchow gesucht ++ Wer hat Dorothea-Elisabeth R. gesehen? ++

Seit dem 10.04.2024 sucht die Polizei nach der 66-jährigen Dorothea-Elisabeth R. aus Lüchow. Sie verließ an diesem Tage gegen 16:00 Uhr ihre Wohnung in der Dömitzer Straße. Zumeist hält sie sich im Lüchower Innenstadtbereich auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde sie dort auch am selbigen Tage noch gesehen. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte sie nicht wieder angetroffen werden. Als sie zuletzt gesehen wurde trug sie eine blaue Jeanshose, ein weißes T-Shirt und eine orangene Steppjacke. Frau Dorothea-Elisabeth R. ist ca. 1,65m groß und hat kurze, graue Haare. Wer Hinweise zu dem Aufenthalt der vermissten Person geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Lüchow unter 05841-122-0 zu melden. Die Suchmaßnahmen der Polizei laufen währenddessen weiter. ++ Bild unter www.presseportal.de (im Anhang) ++

