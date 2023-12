Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Senior vermisst ++ Polizei sucht nach 89 Jahre altem Jürgen M. ++ "Wer sah schwarzen Pkw BMW 116i - LG-HC XXX?" ++

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

++ Senior vermisst ++ Polizei sucht nach 89 Jahre altem Jürgen M. ++ "Wer sah schwarzen Pkw BMW 116i - LG-HC XXX?" ++

Adendorf/Lüneburg

Nach dem 89 Jahre alten Jürgen M. aus Adendorf sucht aktuell die Polizei in der Region. Der Senior hatte bereits in den Vormittagsstunden des 11.12.23 die gemeinsame Wohnung verlassen und war mit seinem schwarzen Pkw BMW 116i (amtliches Kfz-Kennzeichen: LG-HC ...) entfernt. Von dem 89-Jährigen, der auch auf medizinische Hilfe angewiesen ist, fehlt aktuell jede Spur. Die Familie meldete den Senior am Abend als vermisst gemeldet, so dass die Polizei bereits am 11.12.23 Fahndungsmaßnahmen einleitete.

Hinweise zu dem 89-Jährigen bzw. dem schwarzen Pkw BMW 116i nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

++ Bild des 89-Jährigen Jürgen M. unter www.polizeipresse.de ++

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell