POL-LG: ++ Polizei sucht demenzkranke 72-Jährige ++ Dorothea D. verschwindet beim Einkaufen in der Lüneburger Innenstadt in unbekannte Richtung ++ Suchmaßnahmen eingeleitet ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Nach der 72 Jahre alten Dorothea D. aus Embsen sucht die Polizei aktuell und veröffentlicht auch ein Foto der Seniorin. Dorothea D. befand sich gemeinsam mit ihrer Tochter am 15.08. zwischen 11:00 und 11:30 Uhr in einem Ladengeschäft in der Glockenstraße in Lüneburg. Die Seniorin habe auf eine Toilette gehen wollen und war in der Folge in unbekannte Richtung verschwunden. Frau D. verfügt weder über Barmittel noch über ein Handy. Durch die Polizei wurde intensiv nach der Seniorin gesucht und zudem Mantrailer-Hunde eingesetzt. Im Verlauf des heutigen Tages suchte zudem ein Polizeihubschrauber im Bereich zwischen Lüneburg und Embsen nach der Seniorin. Diese Maßnahmen und auch weitergehende Ermittlungen verliefen bisher ohne Erfolg. Aufgrund ihrer Demenzerkrankung ist die Seniorin vermutlich orientierungslos, aber durchaus gut zu Fuß. Dorothea D. wird wie folgt beschrieben:

- weiblich - 72 Jahre alt - sehr korpulente Statur - graue Haare zum Zopf gebunden - blauer Pullover mit rotem V-Ausschnitt und einem gelben T-Shirt darunter, schwarze Leggings

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

++ Bild von Dorothea D. unter www.presseportal.de ++

