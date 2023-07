Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Polizei sucht erneut nach Edith S. aus Lüneburg ++ 44-Jährige verlässt ihr Wohnhaus und verschwindet ++ psychische Probleme und Erkrankungen möglicher Hintergrund ++ Suchmaßnahmen eingeleitet ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Nach der 44 Jahre alten Edith S. aus Lüneburg sucht die Polizei aktuell erneut und veröffentlicht auch ein Foto der in Kenia geborenen Lüneburgerin. Bereits vor einigen Wochen fahndete die Polizei nach der vermissten Frau, glücklicherweise konnte sie Ende Juni bei Verwandten in Schleswig-Holstein angetroffen werden. Aktuell ist ihr Aufenthaltsort leider unbekannt.

In den Abendstunden des 20.07. wurde der Polizei gemeldet, dass die 44-Jährige seit dem 17.07. von ihrem Zuhause abgängig ist. Die in Bahnhofsnähe in Lüneburg wohnende dunkelhäutige Frau hatte ihre Wohnanschrift wieder ohne Mobiltelefon und Barmittel verlassen. Hintergründe für das Verschwinden der Lüneburgerin sind mit hoher Wahrscheinlichkeit psychische Probleme sowie weitere Erkrankungen. Die Frau war bereits in der Vergangenheit von zu Hause verschwunden und befand sich in Behandlung.

In den vergangenen Tagen überprüfte die Polizei verschiedene Anlaufadressen der 44-Jährigen in der Region, leitete Fahndungsmaßnahmen ein und kontaktierte umliegende Krankenhäuser.

Die Polizei fragt nun: "Wer sah Edith S. seit dem 17.07.2023?"

Die Frau wird wie folgt beschrieben:

- weiblich - ca. 163 cm groß - schlank - dunkle Hautfarbe / afrikanische Erscheinung - dunkle Haare

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

++ Bild von Edith S. unter www.presseportal.de ++

