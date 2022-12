Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Polizei fahndet öffentlich mit Bild ++ Polizei sucht Täter nach Körperverletzung zum Nachteil eines Busfahrers ++ "Wer erkennt den Mann wieder?" ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Nach einer Körperverletzung am 26.07.2022 in einem Linienbus in der Bögelstraße veröffentlicht die Polizei nun ein Foto des Täters.

Wie bereits unter www.presseportal.de (am 26.07.2022) berichtet wurde der 29-jähriger Fahrer eines Linienbusses durch eine bisher unbekannte männliche Person am Morgen des 26.07. gegen 09:45 Uhr zunächst im Bus beleidigt. In der Folge schlug der Unbekannte dem jungen Mann unter anderem ins Gesicht. Zudem wurde das Smartphone des 29-Jährigen beschädigt, da der Verursacher dieses auf den Boden warf. Der junge Mann wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Im Anschluss flüchtete der Verursacher unerkannt.

Dem Busfahrer gelang es noch ein Foto von dem Verursacher zu fertigen. Aufgrund des erheblichen Defektes am Smartphone konnte dieses zunächst nicht mehr aufgerufen werden. Mit Hilfe technischer Möglichkeiten gelang es nun, das Bild wiederherzustellen.

Nachdem Ermittlungen in den letzten Wochen und Monaten bislang nicht zur Ermittlung des Täters führten, setzen die Lüneburger Ermittler nun auch auf die Hilfe der Bevölkerung.

Die Ermittler fragen: "Wer erkennt den Täter oder kann Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen geben?"

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215 bzw. -8306-1857, entgegen.

++ Lichtbild des Täters unter www.presseportal.de ++

