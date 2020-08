Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Landkreis Lüneburg - Bleckede - 74-Jährige vermisst - Wer hat Liselotte Warstat gesehen? ++

Lüneburg (ots)

Bleckede - 74-Jährige vermisst - Wer hat Liselotte Warstat gesehen?

Seit Sonntagabend wird die 74 Jahre alte Liselotte Warstat aus Bleckede vermisst. Die 74-Jährige war von einer Bekannten am Vormittag des 16.08.20 mit zu der Filiale eines Geldinstitutes in der Breite Straße mitgenommen worden. Bis zum Abend war Frau Warstat, die u.a. unter Demenz leidet, jedoch nicht nach Hause zurückgekehrt. Zusammen mit der Rettungshundestaffel des DRK Uelzen und der Johanniter aus Harburg und einer Drohne suchten Einsatzkräfte der Polizei bis in die frühen Morgenstunden des 17.08.20 nach der Vermissten. Die Suche wird am heutigen Tag fortgesetzt. Frau Warstat ist ca. 170 cm groß, schlank und hat blond gefärbtes, lockiges Haar. Sie ist mit einer roten Jacke bekleidet und trägt einen gelb roten Sommerschal. Wer die Vermisste gesehen hat, wird gebeten sich mit der Polizei Bleckede, Tel.: 05852/951170, oder der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen. ++ Ein Foto kann unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden. ++

