Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Frauen von Exhibitionist belästigt ++ gegen Pkw getreten ++ Wer hat Igor R. gesehen? ++ Trunkenheit am Ruder ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Werkstatt - Tresor aufgebrochen

Zwischen dem 13.06.20, 15.00 Uhr, und den 14.06.20, 11.40 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Werkstatt in der Otto-Brenner-Straße ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und durchsuchten mehrere Räume. U.a. betraten die Täter auch ein Büro und öffneten gewaltsam einen Tresor. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest, jedoch richteten die Täter bei dem Einbruch Sachschäden von mehreren tausend Euro an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lauenburg/ Hohnstorf/ Elbe - Trunkenheit am Ruder

Der Eindruck täuschte wohl nicht. Nachdem es bei Hohnstorf im Bereich einer Buhne an der Elbe zwischen zwei dort angelandeten Sportbootführern zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen war, alarmierte einer von ihnen die Polizei. Seiner Auffassung nach stand die Besatzung des anderen Bootes unter Alkoholeinfluss. Die Scharnebecker Wasserschutzpolizei konnte etwas später das betreffende Boot an einem Sportbootanleger in Lauenburg feststellen. Hierbei konnte bei dem Bootsführer eines Hamburger Sportbootes deutlich Atemalkohol festgestellt werden; ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp unter 1,4 Promille. Der 39-jährige Skipper musste daraufhin zur Blutentnahme auf die Lüneburger Wache. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Schiffsverkehr wurde eingeleitet. Gegen den 38-jährigen Bootseigner, der sich auch an Bord befand, wird ebenfalls ermittelt, da er die Fahrt zuließ.

Bleckede - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte Täter brachen zwischen dem 13.06.20, 18.00 Uhr, und den 14.06.20, 15.15 Uhr, in ein Wohnhaus in der Dorfstraße ein. Die Täter zerstörten eine Fensterscheibe und stahlen u.a. einen Tresor mit Bargeld, sowie Uhren, Schmuck und ein Laptop. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215 bzw. -1991, entgegen.

Lüneburg - die Polizei kontrolliert

Mehrere Verkehrskontrollen hat die Polizei am 14.06.20 in der Lüneburger Innenstadt durchgeführt. In der Salzstraße, Rote Straße und Am Sande wurden am Sonntagvormittag insgesamt 26 Fahrzeuge angehalten und kontrolliert, da die Fahrer bzw. Fahrerinnen sich nicht an das Verbot der Durchfahrt hielten. Auch in anderen Teilen Lüneburgs wurden 41 Fahrzeuge angehalten und weitere Verstöße unterschiedlicher Art geahndet. In der Salzstraße ging den Polizeibeamten am Sonntagnachmittag bei einer weiteren Kontrolle eine 50 Jahre alte Opel-Fahrerin "ins Netz", die unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille, Der 50-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren gegen sie eingeleitet. Weitere fünf Fahrer bzw. Fahrerinnen mussten ein Verwarngeld zahlen,

Lüneburg - Wer hat Igor R. gesehen?

Am 07.06.2020, gegen 10.00 Uhr, hat der Vermisste Igor R., 40 Jahre alt, die Wohnung seiner Eltern mit der Bemerkung verlassen, sich kurz die Beine vertreten zu wollen. Herr R., der aufgrund einer Erkrankung medikamentenpflichtig ist, ist danach nicht mehr nach Hause gekommen und hat sich seither auch nicht seinen Eltern gemeldet. Für die Eltern ist das Verhalten ihres Sohnes äußerst ungewöhnlich und beunruhigend. Es gibt derzeit keinerlei Hinweise auf seinen aktuellen Aufenthaltsort. Igor R. hat eine Körpergröße von ca. 170 cm, er ist von kräftiger Statur und hat kurzgeschorene Haare. Bekleidet war er zuletzt mit einer blauen Sportjacke, dunkelgrauer Jogginghose und schwarzen Sportschuhen. Wer Igor R. gesehen hat, melde sich bitte bei Polizei Lüneburg unter der Rufnummer 04131-8306-2215. ++ Ein Foto kann unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden. ++

Scharnebeck - fünf Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Am Nachmittag des 14.06.20, gegen 15.40 Uhr, kam es an der Einmündung Hauptstraße/ Adendorfer Straße zum Zusammenstoß zwischen zwei Pkw, in Folge dessen fünf Personen verletzt wurden. Ersten Ermittlungen zu Folge hatte eine 47-Jährige mit ihrem Opel von der Adendorfer Straße nach links auf die Hauptstraße einbiegen wollen. Den von links herannahenden Daimler einer 53-Jährigen übersah die Opel-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem 13.000 Euro Sachschaden entstand. Bei dem Unfall wurden drei Mitfahrer im Opel sowie die Daimler-Fahrerin und ein Mitfahrer jeweils leicht verletzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/900590, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - Reifen zerstochen

Ein Passant meldete am frühen Morgen des 15.06.20 bei der Polizei, dass er gesehen habe, dass alle vier Reifen eines Pkw der Marke Daimler platt seien. Die Reifen des Pkw, der in der Bachstraße abgestellt war, wurden offenbar zerstochen. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Tatzeit konnte bislang nicht näher bestimmt werden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - gegen Pkw getreten

Ein polizeilich "gut" bekannter 53-Jähriger zog am späten Vormittag des 14.06.20 durch die Dannenberger Innenstadt und trat gegen mindestens einen Pkw, der in der Lüchower Straße abgestellt war. Sachschaden entstand vermutlich nicht, jedoch wurde dem 53-Jährigen ein Platzverweis erteilt.

Küsten - fremde Wiese gemäht

Die Besitzer einer Wiese in der Straße Lübelner Mühle stellten am heutigen Tag fest, dass das Gras der Wiese, welches nicht hatte gemäht werden sollen, in der Nacht zum 15.06.20 durch Unbekannte Teilweise abgemäht worden war. Zusätzlich war eine Schneise in die Wiese gefahren worden. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Jameln - Brand auf Acker

Auf einem Acker im Bereich der Dorfstraße in Breselenz geriet am 14.06.20, zwischen ca. 02.55 und 04.05 Uhr, ein Haufen mit Altholz in Brand. Die Feuerwehr Jameln löschte den Brand. Sachschaden entstand nicht.

Uelzen

Uelzen - nach Unfall leicht verletzt

Am 15.06.20, gegen 07.20 Uhr, befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Citroen den Spottweg/L250 in Richtung der K3. Als sie nach links in die Straße Im Neuen Felde abbiegen wollte, übersah sie den Ford einer aus der entgegengesetzten Fahrtrichtung kommenden 40-Jährigen, die geradeaus weiterfahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, in Folge dessen ein 3 Jahre altes Kleinkind, dass im Ford mitfuhr, leicht verletzt wurde. An den Pkw entstanden zudem Sachschäden von ca. 7.000 Euro.

Bienenbüttel - Frauen von Exhibitionist belästigt

Am 15.06.20, zwischen 14.45 und 15.00 Uhr, fiel zwei Frauen im Alter von 40 bzw. 63 Jahren in der Bahnhofstraße ein unbekannter Mann auf, der sein Geschlechtsteil entblößt hatte. Der Unbekannte manipulierte an seinem Geschlechtsteil, flüchtete jedoch in Richtung Kurze Straße, als die Frauen ihm androhten die Polizei zu rufen. Den beiden Frauen aus Bienenbüttel war der Täter nicht aus dem Ortsbild bekannt. Eine Fahndung nach dem Täter verlief negativ. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 30-35 Jahre alt, - ca. 1,70-1,80 m groß, - normale Figur, nicht dick, - leicht ausländisches Aussehen, was nicht näher beschrieben werden konnte (evtl. südländisch), - Kurzhaarschnitt mit Undercut (wirkte wie frisch vom Friseur), - keine besonderen Körper-Merkmale/Auffälligkeiten (Tattoo, Schmuck, Brille, Bart etc.), - bekleidet mit einem dunkelroten Shirt, grauer Jogginghose, hellen Schuhen, die nicht zur Farbe der Hose passen - keine besonderen Körper-Merkmale/Auffälligkeiten (Tattoo, Schmuck, Brille, Bart etc).

Hinweise nimmt die Polizei Bienenbüttel, Tel.: 05823/954000, entgegen.

