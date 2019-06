Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Update: vermisster Michael K. wieder da ++ Taxifahrer erkennt Senior nach Öffentlichkeitsfahndung ++ 60-Jähriger wohlbehalten in Einrichtung zurück ++

Lüneburg (ots)

Ein aufmerksamer Taxifahrer erkannte in den späten Nachmittagsstunden des 13.06.19 den vermissten 60-Jährigen Michael K. aus Lüneburg unweit des Salü in Lüneburg. Er alarmierte die Polizei, die den Mann wohlbehalten in seine Wohneinrichtung brachte. Danke für die Mithilfe.

