POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 20.-22.04.2019 ++

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Gemeindehaus In der Zeit von Donnerstag, 19:00 Uhr bis Freitag, 18:00 Uhr wurde in ein Gemeindehaus An den Reeperbahnen eingebrochen. Vermutlich haben sich Unbekannte in das Gemeindehaus einschließen lassen und hebelten im Anschluss diverse Bürotüren auf. Alle Räume wurden nach Stehlgut durchsucht. Im Anschluss wurde eine Zwischentür zur KiTa aufgebrochen. Über Stehlgut gibt es noch keine Angaben.

Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg unter Tel. 04131-8306-2215.

Lüneburg - Gefährliche Körperverletzung Am Samstagmorgen gegen 04:25 Uhr verletzte ein 19-jähriger stark alkoholisierter Mann (afghanischer Flüchtling) in seiner Wohnung das 34-jähriger männliche Opfer mit einem Messer. Beide sollen nach Zeugenaussagen vorher in Streit geraten sein. Weil der 19-jähriger weitere Straftaten ankündigte wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Lüneburg - Einbruch in ein Spielcasino Unbekannte Täter hebelten im Zeitraum von Freitag, 00:30 Uhr bis Samstag, 08:00 Uhr die Notausgangstür des Spielcasinos in der Straße Am Berge auf. In den Räumlichkeiten wird ein nicht fest angebrachter Tresorwürfel entwendet. Zur Höhe des Stehlgutes gibt es keine Angaben. Zu einem weiteren versuchten Einbruch in ein Spielcasino Am Sande kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 03:00 Uhr. Auch hier versuchten unbekannte Täter eine Tür zu den Räumlichkeiten aufzuhebeln, lösten hierdurch jedoch einen Alarm aus und flüchteten daraufhin. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg unter Tel 04131-8306-2215.

Lüneburg - Osterfeuer im Landkreis Lüneburg Bei den angemeldeten Osterfeuern im gesamten Landkreis blieb es osterlich besinnlich ruhig. Es wurden keine Einsätze verzeichnet.

Lüneburg - Ausgehobener Gullydeckel Unbekannte haben gegen Mitternacht am Ostersonntag auf der Soltauer Straße einen Gullydeckel ausgehoben und diesen mittig auf die stadteinwärts führende Fahrbahn gelegt. Ein PKW Mercedes erkannte das Hindernis zu spät und konnte einen Verkehrsunfall nicht mehr verhindern. Es entstand Sachschaden an der Frontschürze und am Unterboden.

Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg unter Tel. 04131-83062215.

Lüneburg - Trunkenheitsfahrt Am Ostersonntag gg. 02:15 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein 25-jähriger Mann aus Bardowick auf der Uelzener Straße in einem PKW VW angehalten. Die Atemalkoholkonzentration lag bei über 1,1 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da er verlustig sein soll.

Lüneburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Ostersonntag gg. 03:30 Uhr wurde in der Bockelmannstraße ein 35-jähriger Mann aus dem Senegal in einem PKW Peugeot angehalten. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Auseinandersetzung mit Security-Mitarbeitern Am frühen Ostersonntag gg. kurz nach vier Uhr wurde ein 26-jähriger alkoholisierter Mann von der Security eines Tanzlokals in der Scharnhorststraße zu Boden gebracht. Dort soll der Mann dann von einem weiteren Security-Mitarbeiter getreten worden sein. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Lüneburg zu melden. Tel. 04131-8306-2284.

Lüneburg - Gefährliche Körperverletzung in einer Kneipe In einer Kneipe in der Altenbrückertorstraße gerieten am Ostersonntag um 06:30 Uhr fünf Männer mit Migrationshintergrund aneinander. Tatbeteiligt angetroffen werden konnten nur noch drei Männer mit afghanischen und irakischen Abstammungen. Zwei Männer trugen nach dem Faustkampf leichtere Blessuren davon.

Lüneburg - Verkehrsunfall mit Leichtverletzten Am Sonntagnachmittag befuhr ein 28 Jähriger mit seinem Pkw Skoda die Ostumgehung in FR Uelzen. In Höhe der Anschlussstelle Häcklingen wollte der junge Mann die Ostumgehung verlassen. Hierbei übersah er eine 39-jährige Fahrerin eines Ford Kleinbusses und fuhr auf diese auf. Die drei Insassen des Ford (Fahrerin, männl. 41 J. und weibl.5J.) wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und ins Städtische Klinikum Lüneburg verbracht. An den Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Die AS Häcklingen war während der Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrzeugführer des Pkw Skoda unter dem Einfluss von Medikamenten und Alkohol stand wurde diesem eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Einbrüche In der Magdeburger Straße brachen Unbekannte am Sonntag zwischen 09:00 Uhr und 16:30 Uhr in eine Wohnung im Hochparterre ein. In der Wohnung entwendeten die Täter u.a. Bargeld und Schmuck. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter 04131-83062215 entgegen. Zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus ist es in dem Zeitraum von Freitag, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 20:20 Uhr, in der Dempwolfstraße in Lüneburg gekommen. Auch hier entwendeten die Täter u.a. Bargeld und Schmuck. Hinweise nimmt die Polizei unter 04131-83062215 entgegen.

Bardowick - Wechselseitige Körperverletzung Am frühen Sonntagabend, gegen 18:30 Uhr, gerieten in Bardowick zwei Männer (79 und 43 Jahre) in einen Streit. Im Verlaufe dessen drohte der Ältere der Beiden dem Jüngeren mit einer Holzlatte. Noch bevor er mit dieser zuschlagen konnte, erhielt er durch den Jüngeren einen Faustschlag ins Gesicht, so dass er im Städtischen Klinikum behandelt werden musste.

Lüchow-Dannenberg

Schweskau - Verkehrsunfall, Fahren ohne Fahrerlaubnis Datum: Samstag, 20.04.2019, 09:40 Uhr Sachverhalt: An der Kreuzung beim EDEKA Markt übersah ein PKW-Fahrer aus Hamburg die Vorfahrt eines von rechts kommenden Mercedes aus Bremen. Es kam zum Zusammenstoß. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Hamburger im Besitz eines polnischen EU-Führerscheines ist, ihm in Deutschland aber die Fahrerlaubnis entzogen ist. Daher besitzt er hier keine gültige Berechtigung. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Sachschaden: ca. 4000 Euro

Nemitz - Brand einer Waldbodenfläche Datum: Samstag, 20.04.2019, 17:20 Uhr Sachverhalt: Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Waldboden auf einer Fläche von ca. 500 qm in Brand. Die eingesetzten Feuerwehren aus Trebel, Prezelle, Lanze, Lomitz, Gartow und Gorleben konnten die Flammen schnell löschen und so ein Ausbreiten verhindern.

Dannenberg - Randalierer in Dannenberg Datum: Sonntag, 21.04.2019, 02:30 Uhr Sachverhalt: Ein 18- und 25-jähriger aus dem Landkreis randalierten in der Dannenberger Innenstadt. Dabei wurden Straßenschilder herausgerissen, damit zwei Schaufensterscheiben eingeschlagen und zwei Autos beschädigt. Erste Schätzung des Sachschaden ca. 6000 Euro.

Klein Breese - Körperverletzung beim Osterfeuer Datum: Sonntag, 21.04.2019, 00:15 Uhr Sachverhalt: Ein 53-jähriger Brandenburger belästigte mehrere Besucher des Osterfeuers und sollte vom Platz verwiesen werden. Dabei schlug er drei Personen mit der Faust ins Gesicht und versprühte Pfefferspray. Der alkoholisierte Randalierer wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Hitzacker - Verkehrsunfall Datum: Sonntag, 21.04.2019, 17:00 Uhr Sachverhalt: Kurz hinter Hitzacker musste aufgrund eines vorausgegangenen Wildunfalls ein PKW-Fahrer aus Dannenberg hinter der Unfallstelle halten. Dies erkannte ein nachfolgender Fahrer eines Audi zu spät und fuhr auf. Dabei wurden die vier Insassen, darunter zwei Kinder, des wartenden VW Passat leicht verletzt. Sachschaden: ca. 8000 Euro

Uelzen

Uelzen - Krad auf Ölspur Am Karfreitag gegen 19.00 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus dem Landkreis Uelzen mit seinem Krad die Greyerstraße. In Höhe der Hausnummer 13 kommt er alleinbeteiligt auf einer vermutlich älteren Ölspur ins Schlingern und stürzt. Während an seinem Motorrad hoher Sachschaden entsteht, kommt er mit leichten Verletzungen davon.

Bad Bodenteich - Feierabend eines Tankwartes Karfreitag kurz vor Geschäftsschluss betankte eine 65-jährige Frau aus Lüneburg an einer Tankstelle in Bad Bodenteich ihren Pkw mit 50 Liter. Nach dem Bezahlen kehrte sie in die Tankstelle zurück und behauptete, in ihren Tank würde diese Menge Sprit nicht passen, sie will ihr Geld zurück. Da man sich nicht einigen konnte, wurde die Polizei aus Uelzen geholt, was einige Zeit dauerte. Nach Überprüfung der Tanksiegel und der Feststellung, dass in diesen Fahrzeugtyp mehr als 50 Liter Benzin passen, hatte der Tankwart endlich Feierabend.

Uelzen/B4 - Unbeleuchteter Pkw In der Nacht von Karfreitag auf Samstag gegen 02.30 Uhr wurde der Polizei ein Pkw gemeldet, der auf der B4 ohne Licht in Richtung Uelzen fährt. In Höhe der "Blauen Lagune" konnte der unbeleuchtete Pkw gestoppt werden. Fahrerin war eine Frau, die nicht wusste, wie an ihrem Smart das Licht angeht. Daher konnte sie nur ohne Beleuchtung fahren, was für sie durchaus logisch war.

Böddenstedt/Bahnsen/Suderburg - Kennzeichensammler Besucher des Osterfeuers zwischen Böddenstedt, Bahnsen und Suderburg stellten Sonntagmorgen in der Zeit von 01.00-03.00 Uhr fehlende Kennzeichen an ihren Pkw fest. Ein bisher unbekannter "Kennzeichensammler" entwendete von bisher 5 Fahrzeugen ein oder beide Kennzeichen. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Suderburg oder Ebstorf zu melden.

Suhlendorf - Privates Feuer Am späten Nachmittag des Ostersonntags verbrannte ein 76-jähriger Suhlendorfer auf seinem Grundstück Gartenabfälle. Qualm und Funkenflug verteilte sich in der Luft. Als die Polizei erschien, war das Feuer auf einer ca. 4 Quadratmeter großen Fläche schon fast niedergebrannt. Die Feuerstelle war unbeaufsichtigt und es musste erst an der Haustür geklingelt werden. Der Suhlendorfer war erheblich uneinsichtig und erst der Hinweis auf einen Feuerwehreinsatz zum Ablöschen des Feuers führte dazu, dass er das Feuer selbst löschte. Dabei bediente er sich der Fäkaliensprache gegenüber den Polizeibeamten und beleidigte sie durchweg. Neben einer Anzeige hinsichtlich des Feuers erhält er nun auch noch eine Strafanzeige wegen Beleidigung.

Römstedt/Niendorf I - Feuer durch Straftäter In der Nacht von Ostersonntag auf -montag gegen 03.30 Uhr brannte es auf einem Lagerplatz bei Niendorf I (Römstedt). Gelagerter Unrat, Holz, Bäume und Sträucher wurden durch Feuer beschädigt. Da es auf dem Platz an 3 verschiedenen Stellen gleichzeitig brannte, wird nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung ausgegangen.

Böddenstedt/Suderburg - Straftaten am Osterfeuer Ostersonntag, kurz vor 06.00 Uhr, kam es am Osterfeuer von Böddenstedt/Suderburg zu einer Auseinandersetzung. Ein 38-jähriger Mann aus Bienenbüttel stach mit einem Messer auf zwei junge Männer aus Eimke ein. Dabei verletzte er den 19-Jährigen am Rücken und den 26-Jährigen am Arm. Während der Täter auf der Flucht von der Polizei festgenommen werden konnte, wurden die Stichverletzungen der Opfer im Klinikum ambulant behandelt. Polizeiliche Ermittlungen hinsichtlich der Hintergründe der Tat dauern an. Ungefähr 3 Stunden später gegen 09.00 Uhr kam es an dem besagten Osterfeuer erneut zu einer Schlägerei, als Personen mit Pkw vorfuhren, die anwesenden Osterfeuerbesucher schlugen und sich dann entfernten. Auch zu diesem Vorfall sind polizeiliche Ermittlungen aufgenommen worden, Hinweise bitte an die Polizei Suderburg oder Ebstorf. Uelzen - Teleskopschläger Ostersonntagmorgen gegen 06.00 Uhr kam es vor einer Lokalität an der Dieterichsstraße zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Der Streit eskalierte und ein bisher unbekannter Täter, vermutlich Deutscher, schlug mit einem Teleskopschlagstock auf einen 29-jährigen Ungarn und einen 25-jährigen Serben ein, letzterer wird mit einem Rettungswagen einer ambulanten Versorgung zugeführt. Eine polizeiliche Befragung des ungarischen Opfers und eines Zeugen scheiterte, da sie im alkoholisierten Zustand die Beamten aggressiv angingen. Daher werden eventuelle Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Uelzen in Verbindung zu setzen.

