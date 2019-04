Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Identität von unbekannter Person geklärt ++ Hinweise nach Presseveröffentlichung ++ keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen ++

Lüneburg (ots)

Lüchow-Dannenberg - Dannenberg

Die Identät der am Dienstagmittag, 16.04.19, in einem Waldgebiet im Bereich Dannenberg entdeckten männlichen Person konnte die Polizei jetzt klären. Nach der Presseveröffentlichung am 18.04. gingen verschiedene Hinweise ein, so dass die Person identifiziert werden könnte. Es handelt sich um einen 25-Jährigen aus der Region.

Hinweise auf eine Gewalttat liegen weiterhin nicht vor, so dass jetzt die Ermittlungen zeitnah abgeschlossen werden können.

