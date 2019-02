Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt ++ Diebstahl aus Produktionshalle ++ betrunken zur Polizei ++

Lüneburg

Lüneburg - Diebstahl aus Produktionshalle

Unbekannte Täter sind zwischen dem 23.02.19, 14.00 Uhr, und dem 24.02.19, 06.30 Uhr, in eine Produktionshalle in der Straße Lüner Rennbahn eingedrungen und haben diverse Armaturentafeln entwendet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Bardowick - Einbruch in Wohnhaus

Ein Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Hinterm Heckenbeck wurde der Polizei am 24.02.19, gegen 21.10 Uhr, gemeldet. Die Tat hatte sich vermutlich erst kurz zuvor ereignet. Die Täter hatten eine Terrassentür aufgebrochen, waren dann jedoch vermutlich bei der Tatausführung gestört worden. Es gibt bislang keine Hinweise, dass etwas entwendet wurde. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 oder -2215, entgegen.

Lüneburg - Einbrecher unterwegs

In einen Friseursalon im Speckmannsweg haben unbekannte Täter versucht zwischen dem 23. und 25.02.19 einzubrechen. Die Täter beschädigten eine Tür, gelangten jedoch nicht in das Gebäude. In der Thorner Straße brachen Unbekannte zwischen dem 23. und 25.02.19 in ein Blumengeschäft ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und durchsuchten einige Schubladen. Entwendet wurde nichts, jedoch verursachten die Täter ca. 500 Euro Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Kennzeichen entwendet

Unbekannte Täter haben zwischen dem 23. und 24.02.19 die Kennzeichen LG - PW 610 von einem Pkw abgebaut und entwendet, der im Altenbrückerdamm abgestellt war. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen

Lüneburg - betrunken zur Polizei

Dass es eine schlechte Idee ist, mit dem Pkw zur Anzeigeerstattung zur Polizei zu fahren, wenn man unter Alkoholeinfluss steht, musste am Morgen des 25.02.19 ein 51-jähriger VW-Fahrer feststellen. Der Polizeibeamte, der die Anzeige aufnehmen sollte, bemerkte den Alkoholgeruch. Der VW-Fahrer pustete bei einem Alkoholtest 0,8 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - versuchte Einbrüche

Unbekannte Täter haben am 24.02.19, zwischen 02.00 und 10.45 Uhr, versucht in mehrere Wohnungen in der Fritz-Reuter-Straße einzubrechen. Die Täter hebelten an mehreren Eingangs-türen und verursachten hierbei Sachschäden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Dannenberg - Standrohr aus Kupfer gestohlen

Zwischen dem 23. und 24.02.19 haben unbekannte Täter von einem Mehrfamilienhaus in der Marschtorstraße ein Standrohr aus Kupfer abgebaut und entwendet. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 24.02.19, gegen 15.10 Uhr, befuhr ein 48-Jähriger mit seinem VW Caddy die K3 von Molzen kommend in Richtung Uelzen und wollte nach links in den Ripdorfer Weg abbiegen. Hierbei schätzte der VW-Fahrer die Entfernung eines auf der K3 in entgegengesetzte Richtung fahrenden Motorradfahrers falsch ein und begann mit dem Abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 58 Jahre alte Fahrer einer Honda schwer verletzt wurde. Bis zum Eintreffen des Notarztes und eines Rettungswagens, der den Verletzten in ein Krankenhaus brachte, kümmerten sich Ersthelfer vorbildlich um den Motorradfahrer. Die bei dem Unfall entstandenen Sachschäden belaufen sich auf ca. 11.000 Euro.

Wrestedt, OT Esterholz - Ruderhaus von Tankschubschiff schwer beschädigt

Am Samstag, 23.02.19, gegen 19.20 Uhr, wollte ein lediglich mit Ballastwasser beladenes, in Haren an der Ems beheimatetes Tankschubschiff auf seiner Reise nach Hamburg in die Schleuse Uelzen einfahren. Hierzu hatte der 69-jährige Schiffsführer das Ruderhaus des ca. 165 m langen Verbandes etwa 15 cm zu hoch ausgefahren. Diese Fehleinschätzung hatte Folgen: Das Ruderhaus blieb bei der Schleuseneinfahrt am Fangseil hängen und wurde erheblich beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Für den Tankschubverband wurde zunächst ein Weiterfahrverbot ausgesprochen. Die Schadenshöhe wird auf einen mittleren 5-stelligen Betrag geschätzt.

Bad Bevensen - Einbruch in Büro

Zwischen dem 24.02.19, 13.00 Uhr, und dem 25.02.19, 07.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Büro in der Albert-Schweitzer-Straße ein. Die Täter brachen eine Balkontür auf und durchsuchten das Büro. Nach ersten Erkenntnissen wurden u.a. Bargeld und Briefmarken entwendet. Insgesamt entstand durch den Einbruch ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel.: 05821/987810, entgegen.

Uelzen - versuchter Einbruch in Imbiss

Drei unbekannte Täter haben am 25.02.19, gegen 0015 Uhr, versucht in einen Imbiss in der Lüneburger Straße einzubrechen. Die Täter beschädigten eine Tür, gelangten jedoch nicht in den Imbiss hinein. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Suderburg - "Vandalen" beschädigen Zäune und Fensterscheibe

Vermutlich durch Fußtritte haben unbekannte Täter in der Nacht zum 24.02.19 in der Straße Heidkamp zwei Gartenzäune beschädigt. Weiterhin wurde zwischen dem 22. und 25.02.19 in der Bahnhofstraße einer Fensterscheibe eines Fahrschulgebäudes eingetreten. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1.500 Euro beziffert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Suderburg, Tel.: 05826/8231, entgegen.

Uelzen - "Flitzer" und "Gurtmuffel" zur Kasse gebeten

Im Stadtgebiet Uelzen wurden am Vormittag des 23.02.19 mehrere Fahrzeuge angehalten, denen Insassen nicht angeschnallt waren. U.a. wurde auch ein Pkw mit vier Insassen kontrolliert, in welchen eine Frau und zwei Kleinkinder nicht angeschnallt waren. Die Polizei verwarnte die Betroffenen gebührenpflichtig bzw. leitete Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Am Samstagnachmittag wurde die Geschwindigkeit auf den B191 kontrolliert. Insgesamt 14 Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs. Der Schnellste war ein 26-jähriger Seat-Fahrer, der mit 87 statt der an der Messstelle erlaubten 60 km/h unterwegs war.

