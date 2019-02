Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Passanten angepöbelt - Widerstand und Drogen ++ Flüssigkeit entzündet sich - Senior erleidet Brandverletzungen ++ Lenkräder und Navigationssysteme erbeutet ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 08.02.2019

Lüneburg

Südergellersen - versuchter Einbruch

Unbekannte Täter haben am 07.02.19, zwischen 12.00 und 14.00 Uhr versucht in ein Wohnhaus in der Hauptstraße einzubrechen. Die Täter versuchten u.a. eine Terrassentür aufzubrechen. Vermutlich gaben die Täter den Einbruchversuch auf, als der Hund im Haus anschlug. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 oder -2215, entgegen.

Lüneburg - Kontrollen gegen Wohnhauseinbrüche

Am Nachmittag des 06.02.19 haben Ermittler des Zentralen Kriminalermittlungsdienstes gemeinsam mit Kräften der Bereitschaftspolizei in Lüneburg und Scharnebeck acht verdächtige Pkw angehalten und kontrolliert. Von insgesamt 16 Personen haben die Polizeibeamten die Identität festgestellt.

Adendorf - Lenkräder und Navigationssysteme erbeutet

In der Nacht zum 08.02.19 haben unbekannte Täter aus insgesamt sieben Pkw der Marken Daimler und BMW den Fahrerairbag, das Lenkrad und/oder das Navigationssystem ausgebaut und entwendet. In einigen Fällen zerstörten die Einbrecher zunächst eine Scheibe um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Die Pkw haben im Tatzeitraum in den Straßen Bei den Eichen, Moorblick, Am Golfplatz bzw. der Waagestraße gestanden. Die entstandenen Schäden belaufen sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Stadt und Landkreis Lüneburg - falsche Polizeibeamte weiterhin aktiv

Ein 82-jähriger Lüneburger ist am 07.02.19 von falschen Polizeibeamten über seine finanziellen Verhältnisse ausgefragt worden. Der Senior wollte sich telefonisch rückversichern und "landete" bei einem folgenden Anruf, den er tätigte, wieder bei den Betrügern. Zu einer Auszahlung oder Übergabe von Geld bzw. Schmuck oder Wertgegenständen kam es in diesem Fall nicht. Auch eine 82 Jahre alte Lüneburgerin wurde mehrfach von falschen Polizeibeamten angerufen, am Telefon unter Druck gesetzt und ausgefragt. Wie in dem vorherigen Fall lief der Rückruf dann wieder bei den Betrügern auf. Trotzdem kam es zu keiner Auszahlung von Geld. Es waren noch weitere ältere Personen betroffen; nach bisherigen Ermittlungen blieb es in sämtlichen Fällen bei dem Versuch.

- Die Polizei würde Sie niemals um Geldbeträge bitten oder Sie über ihre finanziellen Verhältnisse befragen. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. - Nutzen Sie auf keinen Fall die Rückruf-Option Ihres Telefons, sondern suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich die Nummer durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher vor der abgesperrten Tür warten.

Barendorf - die Polizei kontrolliert...

Am Nachmittag des 07.02.19 hat die Polizei im Bereich der Samtgemeinde Ostheide mehrere Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei wurde gegen einen Autofahrer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Benutzung des Handys während der Fahrt eingeleitet und jeweils drei Verstöße wegen der Fristüberschreitung zur Hauptuntersuchung (TÜV) und zwei Geschwindigkeitsverstöße geahndet.

Lüneburg/Uelzen - Schwerpunktkontrollen Paketdienst- & Baustellenfahrzeuge - Polizei & Hauptzollamt kontrollieren - Fahrer mit gefälschten Papieren unterwegs

Im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle mit Zielrichtung Paketdienst- und Baustellenfahrzeugführer kontrollierte die Polizei Lüneburg in Zusammenarbeit mit dem Hauptzollamt Hannover - Finanzkontrolle Schwarzarbeit in den Nachmittags- und Abendstunden des 07.02.19 im Lüneburger Stadtgebiet. Dabei nahmen die Beamten insgesamt 11 mit Schwerpunkt Paketdienstfahrzeuge genauer unter die Lupe und kontrollierten die Insassen. Ein 21 Jahre alter Fahrer eines Transporters aus dem Landkreis Uelzen (vermutlich türkischer Staatsangehöriger) wies sich mit totalgefälschten bulgarischen Dokumenten (Führerschein und ID-Card) aus. Entsprechende strafprozessuale Maßnahmen wurden eingeleitet. Insgesamt stellten die Einsatzkräfte insgesamt vier Verstöße u.a. Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz fest. Weitere Kontrollen folgen ...

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Flüssigkeit entzündet sich - Senior erleidet Brandverletzungen - Ermittlungen gegen 28-Jährigen - Festnahme

Nach einem Vorfall mit einer entzündlichen Flüssigkeit in einer Gemeinschaftsküche in Dannenberg in den Nachmittagsstunden des 07.02.19 ermittelt die Polizei gegen einen 28-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Ein 80 Jahre alter Bewohner hatte Brandverletzungen erlitten. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte der 28 Jahre alte Dannenberger gegen 16:30 Uhr in der Küche der Gemeinschaftsunterkunft Am Dömitzer Damm Flüssigkeit aus einer Flasche auf den Tisch gekippt, so dass diese sich entzündete. Der 80-Jährige erlitt Brandverletzungen an den Händen. Die alarmierte Polizei nahm den 28-Jährigen vorläufig fest. Dabei stellten die Beamten bei dem Mann auch drei Joints/Cannabis sicher.

Uelzen

Wrestedt, OT. Breitenhees - Sattelzug übersehen - leichtverletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 39 Jahre alter Fahrer eines Sattelzugs MAN in den frühen Morgenstunden des 08.02.19 auf der Bundesstraße 4. Ein 46 Jahre alter Fahrer eines Daimler Sprinter aus Hamburg hatte gegen 05:00 Uhr beim Einbiegen von der Bundesstraße 191 auf die Bundesstraße 4 den von links kommenden Sattelzug übersehen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Es entstand ein Sachschaden von gut 35.000 Euro.

Uelzen - Passanten angepöbelt - Widerstand und Drogen

Mit einer bereits polizeilich bekannten 26 Jahre alten Uelzenerin hatte es die Polizei in den Mittagsstunden des 07.02.19 auf dem Bahnhofsvorplatz in der St.-Viti-Straße zu tun. Die Uelzenerin hatte gegen 14:00 Uhr unter dem Einfluss von Drogen Passanten angepöbelt, so dass die Polizei einschreiten musste. Bei der Kontrolle der Frau stellte sich heraus, dass gegen diese eine sog. Aufenthaltsermittlung bestand. In der Folge nahmen die Beamten die Frau mit zur Wache, wobei sie Widerstand leistete und nach den Beamten trat. Darüber hinaus wurde bei der 26-Jährige Marihuana sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen - Pkw übersehen - Kollision zwischen Lkw und Pkw

Leichte Verletzungen erlitt ein 56 Jahre alter Fahrer eines Lkw Kastenwagen in den Nachmittagsstunden des 07.02.19 auf der Bundesstraße 191 - Dannenberger Straße. Der Mann aus dem Amt Neuhaus übersah gegen 16:00 Uhr beim Linksabbiegen einen Pkw VW Touareg eines 63-Jährigen, so dass es zur Kollision kam. Es entstand ein Sachschaden von gut 20.000 Euro.

Bad Bevensen/Bad Bodenteich - ... die Polizei kontrolliert

Im Verlauf des 07.02.19 kontrollierte die Polizei im Stadtgebiet von Bevensen sowie auf der Bundesstraße 71 den Verkehr. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt neun Verstöße aufgrund Gurt, Handy und Überholverbot.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Antje Freudenberg

Telefon: 04131-8306-2515

Mobil: 01520-9348988

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell