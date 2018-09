POL-LG: ++ Gemeinsame Medien-Information ++ Vermisste Alexandra M. aus Eutin ++ nach XY-Ungelöst-Hinweis möglicherweise in Lüneburg gesehen ++ "Wer kann Hinweise geben?" ++

1 weiterer Medieninhalt

Vermisste Person Alexandra M. Bild-Infos Download

Lüneburg (ots) - ++ Gemeinsame Medien-Information ++ Vermisste Alexandra M. aus Eutin ++ nach XY-Ungelöst-Hinweis möglicherweise in Lüneburg gesehen ++ "Wer kann Hinweise geben?" ++

Eutin/Lübeck/Lüneburg

Vermisste Person Alexandra M.

Seit Freitag, 27.07.2018, wird die 47-jährige Alexandra M. aus Eutin vermisst.

Sie war zuletzt in einer Betreuungseinrichtung in Eutin untergebracht und wollte am Freitagmorgen mit dem Bus nach Grömitz fahren. Dafür hätte sie in Neustadt /Holstein umsteigen müssen. In Grömitz ist die vermisste Frau jedoch nicht angekommen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Frau May sich in einer Notlage befindet.

Frau Alexandra M., die auch auf den Namen "Sandra" hört, ist 171Zentimeter groß, hat kurze, grau-blonde Haare und ein rundliches Gesicht.

Nach der Vorstellung der Vermisstensache "Alexandra M." in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" am 22.08.2018 gingen bei der sachbearbeitenden Kriminalpolizeistelle Eutin Hinweise auf einen möglichen Aufenthalt der vermissten Person in Lüneburg ein. Unter anderem soll die Frau dort einem Zeugen im Bereich "Kaltenmoor" bzw. "Am Venusberg" aufgefallen sein.

Hinweise zu der vermissten Person werden von der Kriminalpolizei in Eutin (04521 - 8010) oder von jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Im Antreffensfalle wird darum gebeten, die Polizei unter -110- zu benachrichtigen.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck Dierk Dürbrook, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell