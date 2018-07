POL-LG: ++ Überholen trotz Gegenverkehr - Zeuge gesucht ++ 32 Garagentore beschädigt ++ Sportboot entwendet und ausgeschlachtet ++

Lüneburg (ots) - Lüneburg

Artlenburg/Brackede - Sportboot entwendet und ausgeschlachtet

Am helllichten Tag entwendeten Diebe im Sportboothafen Artlenburg ein hochwertiges Sportboot mit Außenbordmotor. Dass in unmittelbarer Nachbarschaft zum dortigen Campingplatz am Bootssteg festgemachte Boot wurde am Samstag, 07.07.18, gegen 10.30 Uhr, durch die unbekannten Täter losgeschmissen und aus dem Hafen Richtung Elbe gefahren. Bereits einen Tag später wurde das Boot an einer Buhne bei Brackede ausgeschlachtet aufgefunden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise bitte an die Wasserschutzpolizei in Scharnebeck, Tel.: 04136/9123958.

Lüneburg - Pedelec gestohlen

Ein rotes Damen-Pedelec, PEGASUS, Premio E8R, welches am 07.07.18 an einem Fahrradstände im Fährsteg abgestellt war, wurde von unbekannten Tätern in der Zeit zwischen 19.45 und 23.15 Uhr, gestohlen. Es entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Geldwechselautomat aufgebrochen

In der Nacht zum 09.07.18 haben unbekannte Täter einen Geldwechselautomaten aufgebrochen, der vor der Tiefgarage des Schwimmbades, Zufahrt Soltauer Straße, aufgestellt ist. Die Täter erlangten die Geldkassetten aus dem Inneren des Automaten und verursachten einen Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - auf den Kopf geschlagen - Opfer erleidet Platzwunde

Ein 27-Jähriger, der am 08.07.18, gegen 05.10 Uhr, in einer Gaststätte in der Straße Am Stintmarkt saß, ist dort von einem Unbekannten auf den Kopf geschlagen worden. Der Schlag war stark genug, dass der 27-Jährige eine blutende Platzwunde davontrug, welche später in einem Rettungswagen medizinisch versorgt wurde. Der Täter flüchtete im Anschluss an die Tat auf die Straße und lief davon. Bei dem Täter soll es sich um einen 170 bis 175 cm großen Mann mit Glatze und Vollbart gehandelt haben. Der Täter war Mitte bis Ende 30 und hatte Tätowierungen an beiden Armen. Warum der 27-Jährige geschlagen worden war, konnte nicht geklärt werden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Imbiss

Zwischen dem 07.07.18, 20.30 Uhr, und dem 08.07.18, 20.00 Uhr, sind unbekannte Täter in einen Imbiss in der Straße Am Schwalbenberg eingebrochen. Die Täter schlugen eine Scheibe ein, betraten den Imbiss und nahmen u.a. ein Laptop und drei halbe Hähnchen mit. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Wustrow - 32 Garagentore beschädigt

Einen Schaden von mehreren hundert Euro haben unbekannte Täter in der Nacht zum 09.07.18 verursacht, als sie insgesamt 32 Garagentore in der Remontestraße gewaltsam öffneten. Bislang konnte noch nicht nachvollzogen werden, ob als den Garagen etwas entwendet wurde. In zwei Fällen entstanden leichte Sachschäden an den in den Garagen befindlichen Pkw. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Fahrt unter Alkoholeinfluss

Einem 52 Jahre alten Fahrer einer Harley-Davidson hat die Polizei am späten Vormittag des 08.07.18 zwei Blutproben entnehmen lassen, da der dringende Verdacht besteht, dass er u.a. die Bernhard-Nigebur-Straße mit seinem Motorrad befahren hat, obwohl er erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein des Harley-Fahrers sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Uelzen/ Himbergen - ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Bei einer Routinekontrolle hat eine Polizeistreife am 08.07.18, gegen 19.45 Uhr, in der Oldenstädter Straße in uelzen einen 23 Jahre alten VW-Fahrer angehalten. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 23-Jährige nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Den Pkw musste er stehen lassen. In der Göhrdestraße in Himbergen wurde am gleichen Tag, gegen 13.30 Uhr, ein 27-Jähriger kontrolliert, der mit seinem Kleinkraftrad Peugeot unterwegs war. Für die Peugeot, die als Mofa mit einer bbH von 25 km/h eingetragen ist, hätte eine Prüfbescheinigung gereicht. Allerdings fuhr Kleinkraftrad aufgrund baulicher Änderungen doppelt so schnell und wurde damit Führerscheinpflichtig. Dem 27-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen beide Männer wurde jeweils ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. In der Veerßer Straße in Uelzen wurde am 09.07.18, gegen 01.00 Uhr, ein 25-Jähriger kontrolliert, der mit einem Kleintransporter unterwegs war. Der 25-Jährige legte einen gefälschten Führerschein vor, der von den Polizeibeamten beschlagnahmt wurde. Zudem stand der Fahrer des Kleintransporters unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Neben des Strafverfahrens wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wurden auch Verfahren wegen der Trunkenheitsfahrt und Urkundenfälschung eingeleitet.

Himbergen/ Eimstorf - Überholen trotz Gegenverkehr - Zeuge gesucht

Am 09.07.18, gegen 12.00 Uhr, befuhr eine 36-Jährige mit ihrem Skoda die L253 von Himbergen in Richtung Eimstorf. Als sie Ausgangs einer Rechtskurve einen Opel überholte, kam ihr ein orangefarbener Kleintransporter oder Multivan entgegen. Die Skoda-Fahrerin scherte daraufhin wieder ein, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Opel. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es steht jedoch im Raume, dass der Fahrer des orangefarbenen Fahrzeuges gefährdet wurde. Er wird als Zeuge gesucht und gebeten sich mit der Polizei Bad Bevensen, Tel.: 05821/987810, in Verbindung zu setzen.

