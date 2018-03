POL-LG: ++ Suchmaßnahmen nach vermisster Seniorin bis dato ohne Erfolg ++ 69-Jährige beim Spaziergang verschwunden ++ Hubschrauber, Feuerwehr und Hunde im Einsatz ++

Lüneburg (ots) - Lüchow-Dannenberg

Höhbeck, OT. Pevestorf - Suchmaßnahmen nach vermisster Seniorin bis dato ohne Erfolg - 69-Jährige beim Spaziergang verschwunden - Hubschrauber, Feuerwehr und Hunde im Einsatz

Nach einer 69 Jahre alten Frau aus der Region suchen Polizei, Feuerwehr, weitere Rettungskräfte und Angehörige seit den Abendstunden des 01.03.18 im Verlauf der Elbe in Pevestorf/Höhbeck. Spaziergänger hatten sich gegen 19:00 Uhr bei der Polizei gemeldet, weil sie zwei freilaufende Hunde im weiteren Bereich des Fähranlegers aufgegriffen hatten. Die Hunde konnten der 69-Jährigen aus der Region zugeordnet werden. Parallel wurde auch der Pkw der Seniorin, ein blauer Opel, am Fähranleger festgestellt, so dass weitere Suchmaßnahmen nach der Frau eingeleitet wurden. Noch in den Abendstunden des 01.03. war die Polizei mit einem Hubschrauber, die Freiwillige Feuerwehr Gartow mit fast 40 Einsatzkräften und die Hundestaffel Karwitz mit sechs Suchhunden im Einsatz. Die Maßnahmen verliefen ohne Erfolg. In den Morgenstunden des 02.03.17 wurden die Suchmaßnahmen auch mit einem Polizeihubschrauber fortgesetzt. Diese laufen aktuell noch und waren bis dato nicht von Erfolg gekrönt. Die Ermittler gehen aktuell von einem Unfall aus. Hinweise auf eine Straftat gibt es bis dato nicht.

Die 69-Jährige ist ca. 160 cm groß und hat graue Haare.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell