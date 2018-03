POL-LG: ++ Polizei fahndet nach Straßenraub (mit Schusswaffe) mit Phantombild ++ Handy erbeutet ++ "Wer erkennt den Täter?" ++

++ Polizei fahndet nach Straßenraub (mit Schusswaffe) mit Phantombild ++ Handy erbeutet ++ "Wer erkennt den Täter?" ++ Bild-Infos Download

Lüneburg

Nach einem Straßenraub in den späten Abendstunden des 22.02.18 in der Jägerstraße fahndet die Polizei jetzt mit einem Phantombild nach dem Täter. Wie berichtet wurde ein 19-jähriger Lüneburger gegen 21:30 Uhr Opfer der Raubstraftat. Der Mann war in der Jägerstraße zu Fuß unterwegs gewesen, als sich ihm zwei unbekannte männliche Personen in den Weg stellten. Einer der beiden Täter hielt dem Lüneburger dann eine Schusswaffe entgegen, trat dann gegen ein Bein des Opfers und nahm schließlich dessen Handy an sich.

Die beiden Täter verschwanden nach der Tat zunächst zu Fuß in den Schnellenberger Weg. Da sich unmittelbar hiernach ein schwarzer PKW entfernte, besteht möglicherweise ein Zusammenhang zu den Tätern. Der Lüneburger erlitt glücklicherweise keine Verletzungen; der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/ 8306 - 2215, entgegen.

++ Phantombild des Täters unter www.polizeipresse.de ++

