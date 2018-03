POL-LG: ++ "Dumm gefahren" ++ Alkoholisiert einen PKW übersehen ++ 14 Tage von zu Hause weg gewiesen ++ Fahrt unter Drogeneinfluss ++

Lüneburg (ots) - Pressemitteilung der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 01.03.18

Lüneburg - "Dumm gefahren"

Am 28.02.2018, gegen 11.20 Uhr, zeigte ein 21-Jähriger Lüneburger eine breite Palette von Straftaten auf. Er war aufgefallen, weil er mit seinem PKW Renault auf der Ostumgehung zwischen den Anschlussstellen Adendorf und Lüneburg-Nord liegengeblieben war. Als sich die Polizei näherte, flüchtete der 21-Jährige in den angrenzenden Grünstreifen; ein Wildzaun stoppte jedoch diesen Fluchtversuch.

Bei der eingehenden Kontrolle des jungen Fahrers wurde dann festgestellt, dass er an seinem PKW Kennzeichen angebracht hatte, die aus einem anderen Diebstahl stammten. Einen Führerschein konnte er ebenfalls nicht vorlegen. Bei der Durchsuchung seines PKW konnten die Beamten dann auch noch einen sogenannten Grinder mit Cannabis auffinden.

Mit Anzeigen wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wird das Spektrum seiner Straftaten somit abgerundet.

Bleckede - Fahren ohne Fahrerlaubnis zum wiederholten Male

Unbelehrbar zeigt sich anscheinend ein 50-Jähriger aus Bleckede. Er wurde am 28.02.2018, gegen 15.15 Uhr auf der Dannenberger Straße festgestellt, als er zum wiederholten Male einen PKW führte - sein Problem: er hat keinen Führerschein. Ihn erwartet nun ein erneutes Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Embsen - Verkehrsunfall

Die Vorfahrt hatte ein 19-Jähriger Mercedes-Fahrer am 27.02.2018, gegen 16.00 Uhr, missachtet. Eine 35-Jährige VW-Fahrerin war mit ihrem PKW über die Kreisstraße 17 aus Richtung Embsen in Richtung Rettmer unterwegs. Der junge Mercedes-Fahrer übersah beim Queren der Kreisstraße die VW-Fahrerin, so dass es zum Zusammenstoß ihrer Fahrzeuge kam. An beiden Fahrzeugen - beide waren nicht fahrbereit - entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Neben der VW-Fahrerin wurde ein 17-Jähriger Insasse des VW leicht verletzt.

Barendorf - Verkehrsunfall

Am 28.02.2018, gegen 10.15 Uhr, wollte eine 57-Jährige VW-Fahrerin von der Kreisstraße 40 auf die Kreisstraße 28 nach links abbiegen. Sie hatte jedoch den vorfahrtberechtigten LKW eines 52-Jährigen auf der Kreisstraße 28 übersehen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge; auch hier entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde niemand.

Bleckede - Streifenwagen übersehen

Am 28.02.2018, gegen 15.30 Uhr, hatte ein 56-Jähriger Daimler-Fahrer einen Streifenwagen beim Ausparken in der Lüneburger Straße übersehen. Nach dem Zusammenstoß hatte er umgehend die Polizei verständigt; dennoch bleibt ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Hinzu kommt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Scharnebeck - Alkoholisiert einen PKW übersehen

Am 28.02.2018, gegen 15.30 Uhr, musste eine 60-Jährige Smart-Fahrerin auf der Kreisstraße 53 während ihrer Fahrt von Scharnebeck nach Lüneburg wegen eines die Fahrbahn querenden Tieres abbremsen. Ein 32-Jähriger Opel-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den abbremsenden Smart gleich zweimal auf. Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Opel-Fahrer bemerken. Ihr Spürsinn bestätigte sich später: eine Kontrolle ergab, dass der Opel-Fahrer mit mehr als 2 Promille gefahren war. Er hat nun einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro zu verantworten; zudem musste er seinen Führerschein abgeben.

Dahlenburg - Verkehrskontrolle

Am Nachmittag des 28.02.2018 wurde im Zuge der Bundesstraße 216 der Verkehr hinsichtlich der Einhaltung des Überholverbots kontrolliert. Erfreuliches Ergebnis: kein Verkehrsteilnehmer hatte gegen dieses Verbot verstoßen; ein einziger Verkehrsteilnehmer fiel auf, da er keinen Gurt angelegt hatte.

Adendorf - Unter dem Einfluss von Alkohol gefahren

Am 01.03.2018, gegen 07.50 Uhr, wurde in der Von-Stauffenberg-Straße der Fahrer eines VW Golf kontrolliert. Die Beamten stellten bei dem 26-Jährigen durch einen Atemalkoholtest einen Wert von über 2 Promille fest. Sein Führerschein wurde einbehalten; ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Lüchow-Dannenberg

Bergen (Dumme) - Kennzeichen entwendet

Unbekannte Täter haben zwischen dem 27.02.18, 15.00 Uhr, und dem 28.02.18, 07.00 Uhr, von einem Pkw VW, der in der Breite Straße abgestellt war, die Kennzeichen DAN - PS 222 abgebaut und entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Uelzen

Weste - 14 Tage von zu Hause weg gewiesen

Einen 51 Jahre alten Mann hat die Polizei am Abend des 28.02.18 für 14 Tage aus seinem Wohnhaus weg gewiesen. Die Polizeibeamten waren gerufen worden, nachdem der alkoholisierte Mann in dem Haus randaliert und u.a. eine Tür zerstört hat. Weiterhin besteht der dringende Verdacht, dass er seine ein Jahr jüngere Lebensgefährtin geschlagen hat. Gegen den 51-Jährigen wurde zudem ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Uelzen - Fahrt unter Drogeneinfluss

Am 28.02.18, gegen 13.20 Uhr, fiel einer Polizeistreife im Bereich der Berufsbildenden Schulen in Uelzen der Pkw Ford eines 20-Jährigen auf. Bei der späteren Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Ford-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Urin-Test fiel positiv aus. Dem 20-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Uelzen - Pkw angefahren - Unbekannter flüchtet

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug ist am 28.02.18, zwischen 12.15 und 13.00 Uhr, in der Ringstraße gegen einen Opel Astra gestoßen, der auf einem Parkstreifen geparkt stand. An dem Opel entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der unbekannte Fahrer fuhr jedoch davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Bad Bodenteich - Fußgängerin angefahren - leicht verletzt

Eine 59-jährige Fußgängerin ist am 01.03.18, gegen 10.50 Uhr, auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Neustädter Straße bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der 84 Jahre alte Fahrer eines Opel, der den Parkplatz befuhr, hatte die Fußgängerin, die einen Einkaufswagen schob, offenbar übersehen und sie angefahren. Die 59-Jährige wurde bei dem Unfall zum Glück nur leicht verletzt.

Bienenbüttel - Fahrrad gestohlen

Unbekannte Täter haben am 28.02.18, zwischen 11.00 und 21.00 Uhr, ein grün-schwarzes Damensportrad der Marke Winora gestohlen. Das Fahrrad war am Fahrradstand am Bahnhof angeschlossen gewesen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bienenbüttel, Tel.: 05823/7131, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle/ POK Audehm

Tel.: 04131 / 8306 2515



Polizeipressestelle Lüneburg

Telefon: 04131 8306 23 24

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell