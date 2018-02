POL-LG: ++ Diebstähle aus Schuppen und Garagen ++ Wegweisung nach "Häuslicher Gewalt" ++ "feuriger Streueinsatz" ++ Hund und Mann brechen (auf Eisfläche) im Oldenstädter See ein ++

Lüneburg (ots) - Pressemitteilung der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 28.02.2018

Lüneburg

Brietlingen - Diebstähle aus Schuppen und Garagen

Zwischen dem 26.02.2018, 20.00 Uhr, und dem 27.02.2018, 07.30 Uhr, drangen Unbekannte in ein auf einem Grundstück in der Danziger Straße gelegenen Schuppen ein. Mit ihrem Diebesgut - einem Mountainbike und diversem Werkzeug des Herstellers Makita - entkamen die Täter. Der Schaden beträgt einige hundert Euro.

Zwischen dem 26.02.2018, 18.30 Uhr, und dem 27.02.2018, 06.30 Uhr, kam es dann zu einem weiteren Diebstahl. Diesmal hebelten Unbekannte die Tür einer Garage im Stettiner Ring auf. Ihr Stehlgut hier: ein Herrenfahrrad. Auch hier beträgt der Schaden einige hundert Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/ 8306-2215 oder an die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/ 912390.

Lüneburg - Diebstahl von KFZ-Kennzeichen I

Zwischen dem 26.02.2018, 15.30 Uhr, und dem 27.02.2018, 06.00 Uhr, entwendeten Unbekannte von einem in der Wielandstraße geparkten PKW Opel beide Kennzeichen. Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Kennzeichen LG -R 162 bitte an die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/ 8306-2215.

Lüneburg - Diebstahl von KFZ-Kennzeichen II

Zwischen dem 27.02.2018, 16.30 Uhr, und dem 28.02.2018, 07.00 Uhr, wurden beide Kennzeichen eines in der Hermann-Löns-Straße geparkten Renault entwendet. Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Kennzeichen LG -ME 2109 bitte an die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/ 8306-2215.

Lüneburg - Einbrüche in Gartenlauben

Am Morgen des 27.02.2018 machten insgesamt acht Besitzer von Lauben des Kleingartenvereins am Düvelsbrocker Weg eine unliebsame Entdeckung. Unbekannte hatten ihre Gartenhäuschen gewaltsam aufgehebelt; das Stehlgut der Täter besteht dabei vorrangig aus diversen Gartengeräten, Rasenmähern und zwei Stromaggregaten. Der Gesamtschaden dieser Taten beläuft sich dabei im vierstelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/ 8306-2215.

Bleckede und Hohnstorf - Verkehrskontrollen

Am Morgen des 27.02.2018 führte die Polizei im Nindorfer Moorweg in Bleckede eine Verkehrskontrolle an der dortigen Schule durch. Die meisten Verkehrsteilnehmer hielten sich hier an die Regeln; so wurde lediglich ein Verkehrsteilnehmer wegen eines nicht angelegten Gurtes verwarnt.

Am Nachmittag wurde das Überholverbot in Hohnstorf im Zuge der Bundesstraße 209 kontrolliert. Hier erhielten zwei Verkehrsteilnehmer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Lüneburg - Angebliche "Strafverfahren" in der Türkei

Wiederholt haben einige Lüneburger Senioren Anrufe erhalten, in denen ihnen vortäuscht wurde, dass ein Haftbefehl gegen sie bestünde. Der Name der jeweils betroffenen Person stünde demnach in Verbindung mit einem Strafverfahren in der Türkei. Die Anrufer gaben dabei jeweils vor, im Auftrag einer Staatsanwaltschaft oder des BKA tätig zu sein und fordern schließlich die Zahlung eines Geldbetrages.

Die Polizei warnt vor diesen Anrufen und rät, keinesfalls auf die Forderungen der falschen Beamten einzugehen.

Lüchow-Dannenberg

Neu Darchau - Wegweisung nach "Häuslicher Gewalt"

Zu einer "häuslichen Gewalt" in der Samtgemeinde Elbtalaue musste die Polizei in den späten Abendstunden des 27.02.18 ausrücken. Ein 29-Jähriger hatte seine Lebensgefährtin gegen 21:30 Uhr nach einem Streit nicht zum ersten Mal mit der Hand in den Nacken geschlagen und nach ihr getreten. Die Beamten verwiesen den Mann für zehn Tage aus der Wohnung. Dieser "bedankte" sich mit verschiedensten Beleidigungen bei den Ordnungshütern, so dass ihm neben dem Strafverfahren wegen Körperverletzung auch eines wegen Beleidigung erwartet.

Lüchow - unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Den Fahrer eines Pkw VW Golf stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 27.02.18 in der Jeetzeler Straße. Bei der Kontrolle des 30-Jährigen gegen 17:00 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Darüber hinaus ist der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Uelzen

Uelzen - "feuriger Streueinsatz" - Streuanhänger gerät auf Uhlenring in Brand - Feuerwehr im Einsatz - Autofahrer ignorieren Sperrung/Weisungen der Polizei

Zu einem nicht alltäglichen Einsatzereignis für Feuerwehr und Polizei kam es in den Morgenstunden des 28.02.18 auf dem Uelzener Uhlenring/Bundesstraße 4. Der Streuanhänger des Winterdienstes der Straßenmeisterei hatte gegen 10:10 Uhr bei eisigen Temperaturen (am vermutlich kältesten Tag dieses Winters) auf der B4 zwischen den Abfahrten B71 und L270/Bad Bodenteich Feuer gefangen und war in Brand geraten. Einsatzkräfte der Uelzener Feuerwehr waren im Einsatz und löschten den Brand. Die Polizei sperrte den Bereich für die Einsatzmaßnahmen und leitete den Verkehr ab. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Ermittlungen zur Brandursache (mit hoher Wahrscheinlichkeit eine technische Ursache) dauern an.

Wieder einmal mussten die Uelzener Ordnungshüter feststellen, dass sich vermehrt Autofahrer/Verkehrsteilnehmer nicht an die Weisungen und Absperrmaßnahmen der Beamten hielten und versuchten den ihrer Meinung schnellsten Weg zum Ziel zu nehmen. Die Beamten leiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen mehrere Verkehrsteilnehmer ein.

Uelzen - "winterliches Wetter" sorgt für erhöhtes Unfallaufkommen

Zu mehr als Dutzend Verkehrsunfällen in den Abend- und Nachtstunden des 27.02. und den Morgenstunden des 28.02.18 kam es im Landkreis Uelzen. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden.

Bereits gegen 15:45 Uhr (27.02.) war eine 28 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Fiat 500 im Kurvenbereich in der Ripdorfer Straße in Uelzen aufgrund Straßenglätte gegen eine Laterne und eine Mauer geprallt. Die junge Frau sowie eine 23 Jahre alte Beifahrerin erlitten einen Schock. Es entstand ein Sachschaden von gut 2000 Euro.

Auf der Landesstraße 250 in der Ortschaft Hanstedt I - Am Berge - verunfallte gegen 16:00 Uhr (27.02.) eine 44 Jahre alte Fahrerin eines Pkw BMW X1. Die Fahrerin war in einer Linkskurve beim Bremsen ins Schleudern gekommen und kollidierte mit einem Pkw Renault Clio. Es entstand ein Sachschaden von gut 7000 Euro.

Auf der Kreisstraße 34 - Barnsener Straße - in Melzingen verlor ein 23 Jahre alter Fahrer eines Pkw gegen 15:30 Uhr (27.02.) aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte im Einmündungsbereich in einen Pkw VW. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 3500 Euro.

Leichte Verletzungen erlitt ein 69 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mercedes in den Morgenstunden des 28.02.18 auf der Landesstraße 254 in Oetzen. Der Senior war gegen 09:00 Uhr aufgrund von Glätte in Richtung Oetzendorf von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte mit einem Alleebaum. Es entstand ein Sachschaden von gut 5000 Euro.

Uelzen, OT. Oldenstadt - Hund und Mann brechen (auf Eisfläche) im Oldenstädter See ein - Feuerwehr rettet! - Mann und Hund unversehrt

Zu einem Rettungseinsatz musste die Feuerwehr Uelzen zum Oldenstädter See in den Mittagsstunden des 28.02.18 ausrücken. Nach derzeitigen Ermittlungen war der Hund (Berner Sennenhund) eines 53 Jahre alten Uelzeners gegen 11:30 Uhr beim Spaziergehen unkontrolliert auf den zugefrorenen Oldenstädter See, Zum See, gelaufen und dort nach gut 40 Metern eingebrochen. Der Hundebesitzer begab sich darauf selbst auf das Eis, um seinen Hund zu helfen, brach jedoch nach wenigen Metern selbst ein. Passanten alarmierte die Rettungskräfte, so dass Mensch und auch Tier unversehrt geborgen werden konnten.

In diesem Zusammenhang warnen Polizei und Feuerwehr nochmals und mahnen "Betreten der Eisflächen verboten - Lebensgefahr!" ... und geben Hinweise

Für die Retter bedeutet dies ebenfalls höchste Gefahr! Ob Passanten die mit einfachsten Hilfsmitteln versuchen, eingebrochene Personen zu retten oder die ersten Einsatzkräfte, die mit Leitern und Leinen vorgehen, für Alle ist die Gefahr ebenfalls einzubrechen allgegenwärtig.

Lange können sich eingebrochene nicht an der Oberfläche halten. Dann hilft nur noch ein Rettungstaucher. Durch das kalte Wasser haben eingebrochene Personen jedoch gute Chancen ohne bleibende Schäden reanimiert zu werden, das gilt besonders für Kinder. Wichtig ist, dass der Notruf schnellstmöglich bei der Feuerwehr eingeht - jede Sekunde zählt und erhöht die Überlebenschance.

Was tun, wenn jemand ins Eis eingebrochen ist?

Auf gar keinen Fall zum Verunglückten hinlaufen! Sofort Notruf absetzen oder absetzen lassen und mit dem Verunglückten beruhigend sprechen.

Versuchen sie Hilfsmittel wie eine Leiter, Leine oder Rettungsring zum Verunglückten zu schieben, auch ein großer Ast oder andere Gegenstände können helfen, aber halten sie sich dabei immer weitestmöglich von der Bruchstelle entfernt. Wenn sie sich in die unmittelbare Nähe begeben setzen sie sich einer doppelten Gefahr aus. Erstens selber einzubrechen und zweitens von der Verunglückten Person mit ins Wasser gezogen zu werden.

Weisen Sie Kinder und ausländische Mitbürger ausdrücklich auf diese Gefahren hin!

