POL-LG: ++ Verkehrskontrollen ++ Diebstahl eines Blumenbouquets ++ nach Unfall weiter gefahren ++ Fahrt unter Alkoholeinfluss ++ Randalierer vor Polizeidienststelle ++

Lüneburg (ots) - Pressemitteilung der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 27.02.2018

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch fehlgeschlagen

Zwischen dem 25.02.2018, 23.00 Uhr, und dem 26.02.2018, 12.30 Uhr, versuchten Unbekannte in einen Kiosk in der Lünertorstraße einzudringen. Gelang es ihnen noch eine Scheibe einzuschlagen, so ließen sie dann von der weiteren Tatausführung ab. Diebesgut wurde somit nicht erlangt; der Schaden beträgt knapp hundert Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/ 8306 - 2215.

Lüneburg - Verkehrskontrollen

Am 26.02.2018, zwischen 15.30 Uhr und 19.00 Uhr, führte die Polizei diverse Kontrollen mit unterschiedlicher Zielrichtung durch.

Am Sande kontrollierte die Polizei das bestehende Durchfahrtsverbot für Kraftfahrzeuge. Sechs Verkehrsteilnehmer hatten dagegen verstoßen; sie erwarten nun entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

In der Uelzener Straße wurden Fahrräder hinsichtlich ihrer Beleuchtung überprüft; drei Verstöße mussten hier geahndet werden.

Schließlich wurden noch die Verkehrsteilnehmer in der Scharnhorststraße genauer in Augenschein genommen. Drei PKW-Fahrer hatten hier während der Fahrt telefoniert; zwei fuhren ohne einen Gurt angelegt zu haben.

Bardowick - Diebstahl eines Blumenbouquets

Zwischen dem 22.02.2018, 14.00 Uhr, und dem 25.02.2018, 12.00 Uhr, wurde vom Friedhof in der Straße Zum Hohen Ort ein Blumenbouquet entwendet. Nach einer Trauerfeier wurde das Blumenbouquet der hinterbliebenen Ehefrau an einer Stele in der Nähe der dortigen Kapelle deponiert. Das Blumenbouquet besteht dabei überwiegend aus Ginster und Tulpen und ist über einen Meter lang. Der Schaden beträgt knapp hundert Euro. Die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/ 925050 oder die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/ 8306 - 2215 bitten um Hinweise.

Lüneburg - Fahrerflucht

Zwischen dem 23.02.2018, 16.00 Uhr, und dem 26.02.2108, 06.45 Uhr, kam es zu einem Fall von Fahrerflucht. Ein in der Straße Breite Wiese geparkter PKW Ford S-Max wurde dabei von einem unbekannten PKW beschädigt; der PKW wurde am linken Frontbereich beschädigt, die Schadenshöhe beträgt einige hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/ 8306 - 2215.

Reppenstedt - Rucksack-Diebstahl

Auf einen Rucksack hatten es Unbekannte am 27.02.2018 in der Dachtmisser Straße abgesehen. Der Geschädigte hatte diesen gegen 15.00 Uhr über den Lenker seines Fahrrades gehängt und dieses kurzzeitig verlassen. Bei seiner Rückkehr zum Fahrrad musste der Geschädigte dann feststellen, dass Unbekannte seinen Rucksack samt Inhalt entwendet hatte. Der Schaden geht in die Hunderte; bestand der Inhalt des Rucksacks doch aus Bargeld und einem Laptop.

Brietlingen - Versuchter Einbruch in Garage

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht vom 26.02.2018 auf den 27.02.2018 in eine Garage im Stettiner Ring einzudringen. Ihr Versuch misslang; ohne Diebesgut mussten sie von dannen ziehen.

Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/ 8306 - 2215 oder an die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/ 912390.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - nach Unfall weiter gefahren

Ein zunächst unbekannter Seat-Fahrer hat am 26.02.18, gegen 12.45 Uhr, einen VW gestreift, der in der Lange Straße am Fahrbahnrand abgestellt war. Es kam zu einer Berührung der Spiegel der Pkw, wodurch an diesen jeweils leichter Sachschaden von insgesamt mehreren hundert Euro entstand. Der 35 Jahre alte Fahrer des Seat setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. In dem beschädigten VW hatte jedoch eine Zeugin gesessen, die den Vorfall beobachtet und sich das Kennzeichen des Seat bemerkt hatte. Gegen den 35-Jährigen wurde eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Dannenberg - Fahrt unter Alkoholeinfluss Einen 51-jährigen Audi-Fahrer hat die Polizei in den Morgenstunden des 27.02.18 im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Ortsteil Schaafhausen angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde bei dem Audi-Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,52 Promille.

Uelzen

Soltendieck - Pkw kommt auf Bahngleisen zum Stehen - von Güterzug erfasst

Am 26.02.18, gegen 21.40 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Skoda Fabia die K29/Bahnhofstraße aus Richtung Bockholt kommend in Richtung Soltendieck. Ersten Ermittlungen zu Folge ist der Skoda-Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw kam auf den Bahngleisen zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht, seine gleichaltrige Beifahrerin schwer verletzt. Trotzdem gelang es den beiden Heranwachsenden den Pkw eigenständig zu verlassen, bevor ein Güterzug der aus Richtung Uelzen kommend in Richtung Salzwedel unterwegs war, den Skoda erfasste und erheblich beschädigt. Die beiden 19-Jährigen wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 39 Jahre alte Lokführer erlitt durch den Unfall einen Schock. Die bei dem Unfall entstandenen Sachschäden an Lok und Pkw belaufen sich nach einer ersten Schätzung auf ca. 12.500 Euro.

Uelzen - Randalierer vor Polizeidienststelle

Ein stark alkoholisierter 24-Jähriger hat am 27.02.18, kurz nach Mitternacht, vor dem Dienstgebäude der Polizei herum gebrüllt. Als ihm von einem diensthabenden Polizeibeamten nahegelegt wurde, doch nach Hause zu gehen, trat der 24-Jährige eine Glasscheibe der Eingangstür der Wache ein. Der entstandenen Schaden beläuft sich auf geschätzte 500 Euro. Zur Verhinderung weiterer Straftaten, wurde der 24-Jährige in Gewahrsam genommen. Zudem erhielt er eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und bekommt den verursachten Schaden in Rechnung gestellt.

Uelzen - nach Verkehrsunfall geflüchtet

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug ist bereits in der Nacht zum 25.02.18 gegen einen Toyota Aygo gestoßen, der in der Rademacherstraße ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt war. An dem Toyota entstand ein Sachschaden von ca. 750 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Lüder, OT Langebrügge - Reifen löst sich während der Fahrt - Mauer beschädigt

Von einem Lkw-Anhänger haben sich am 26.02.18, zwischen 12.00 und 14.00 Uhr, während der Fahrt die beiden linken Zwillingsräder der Vorderachse gelöst und in der Lindenstraße gegen die Mauer einer Grundstückseinfriedung geprallt. Die Mauer wurde hierdurch nicht unerheblich beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Nach dem Unfall sammelte der Fahrer des Lkw-Gespanns einen der Reifen wieder ein und setzte die Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Er konnte später ermittelt werden. Gegen den 58 Jahre alten Fahrer wurde ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Eimke - auf unbeleuchteten Radfahrer aufgefahren

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem 16-jährigen Radfahrer und einem Pkw, ist es am Spätnachmittag bzw. frühen Abend des 26.02.18 auf der K9 gekommen. Ein 71-jähriger Subaru-Fahrer war, wie der Jugendliche, gegen 18.10 Uhr, auf der K9 von Bahnsen in Richtung Dreilingen unterwegs. Der 71-Jährige übersah den Radfahrer und fuhr von hinten auf. Ein Rettungswagen brachte den 16-Jährigen ihn in ein Krankenhaus; er hatte bei dem Unfall u.a. einen Knochenbruch und Prellungen erlitten. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden von mehreren tausend Euro.

Uelzen - Kennzeichen gestohlen Im Laufe des vergangenen Wochenendes haben unbekannte Täter von einem Pkw, der in der Karl-Söhle-Straße geparkt stand, eines der Kennzeichen UE - SK 14, abgebaut und entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

