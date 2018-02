POL-LG: ++ Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin zwischen Barendorf und Lüneburg ++

Lüneburg (ots) - Pressemitteilung der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 27.02.2018

++ Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin zwischen Barendorf und Lüneburg ++

Am Morgen des 27.02.2018, gegen 06.40 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 216 zwischen Barendorf und Lüneburg zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 24-jähriger Hyundai-Fahrer befuhr die Bundesstraße 216 von Barendorf aus in Richtung Lüneburg. Im Bereich einer zweispurigen Fahrbahn überholt der 26-Jährige auf dem linken Fahrstreifen zunächst einen PKW und einen LKW. Beim Wiedereinscheren auf den rechten Fahrstreifen bremst der 26-Jährige ab und verliert hierbei die Kontrolle über seinen PKW. Dieser gerät ins Schleudern und rutscht nach rechts von der Fahrbahn über einen parallel verlaufenden Radweg weg. Der 26-Jährige erfasst dabei eine - ebenfalls in Richtung Lüneburg fahrende - 17-Jährige Radfahrerin. Die Radfahrerin wird nach dem Zusammenstoß etwa 40 Meter weit in den angrenzenden Wald hineingeschleudert. Der PKW selbst stößt gegen einen Baum und kommt anschließend zum Stehen.

Der Motor des PKW gerät nach dem Zusammenstoß in Brand. Dieser kann durch einen Ersthelfer vor Ort abgelöscht werden. Der 26-Jährige PKW-Fahrer hat durch den Unfall leichte Verletzungen erlitten; die Radfahrerin trug schwere Verletzungen davon und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Gegen den 26-Jährigen wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und nicht angepasster Geschwindigkeit angesichts der winterlichen Straßenverhältnisse eingeleitet.

Sowohl das Fahrrad als auch der PKW wurden stark beschädigt; der Gesamtschaden geht in die Tausende.

Die Absperrmaßnahmen - die Bundesstraße 216 wurde komplett gesperrt - dauerten bis 09.00 Uhr an. Die Freiwillige Feuerwehr Barendorf unterstützte hierbei.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle/ POK Audehm

Tel.: 04131 / 8306 2515



Polizeipressestelle Lüneburg

Telefon: 04131 8306 23 24

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell