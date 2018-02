POL-LG: ++ Hochsitz in Brand gesetzt ++ Einbruch in Container ++ mit Schreckschusswaffe geschossen ++ Lkw-Anhänger gerät in Brand ++

Lüneburg (ots) - Lüneburg

Lüneburg - mit Schreckschusswaffe geschossen

Am 25.02.18, gegen 20.25 Uhr, meldete ein Anwohner des Ortsteils Kaltenmoor, dass auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelm-Leuschner-Straße geschossen wird. Die eingesetzten Beamten suchten die entsprechende Wohnung auf und stellten bei dem 44 Jahre alten Mieter u.a. zwei Schreckschusswaffen und dazugehörige Munition sicher. Gegen den 44-Jährigen wurde eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen des Waffengesetz eingeleitet.

Lüneburg - Kennzeichen gestohlen

Unbekannte Täter haben zwischen dem 25.02.18, 18.30 Uhr, und dem 26.02.18, 07.40 Uhr, von einem Pkw, der auf einem Parkplatz in der Straße Im Wendischen Dorfe gestanden hatte, beide Kennzeichen LG - GG 263 abgebaut und entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Herdplatte an gelassen

Eine 42-jährige Lüneburgerin hatte am Morgen des 26.02.18 vergessen, eine Herdplatte auszuschalten. Auf der Herdplatte hatte zudem u.a. eine Brotdose gestanden. In Folge dessen löste der Brandmelder aus und schreckte einen Nachbarn auf, der mit seinem Anruf bei der Feuerwehr Schlimmeres verhinderte. Die Wohnungstür musste gewaltsam geöffnet werden. Der Brand konnte gelöscht werden. Verletzt wurde niemand, jedoch entstanden Sachschäden von mehreren hundert Euro.

Amelinghausen - brennender Plastikmüll

In dem Unterstand eines Wohnhauses in der Haselhopstraße sind am Nachmittag des 25.02.18 mehrere gelbe Säcke mit Plastikmüll sowie zwei Schaumstoffplatten aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Durch den Brand wurden auch die Holzwände und Kunststoffplatten eines Daches in Mitleidenschaft gezogen. Nachbarn löschten den Brand mit Wasser und einem Feuerlöscher. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Ob die Gegenstände vorsätzlich oder versehentlich in Brand gesetzt wurden, ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Diebstahl aus Kirche

Nach dem Gottesdienst am Sonntag, 25.02.18, war im Vorraum der Marienkirche in der Friedenstraße eine Geldkassette aufgestellt gewesen, um Spenden zu sammeln. Als die Geldkassette gegen 11.00 Uhr einen kurzen Moment unbeaufsichtigt war, haben unbekannte Täter die Kassette entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Barendorf - Wiese in Brand gesetzt

Auf unbekannte Weise geriet am 24.02.18, gegen 14.30 Uhr, eine unbewirtschaftete Wiese im Heidweg in Brand. Das Feuer breitete sich sehr schnell aus und griff auf einige Bäume eines angrenzenden Waldstücks über. Die Feuerwehren Barendorf und Reinstorf rückten aus und konnten durch den schnellen Löscheinsatz ein weiteres Übergreifen des Feuers auf das Waldstück verhindern. Hinweise nimmt die Polizei Barendorf, Tel.: 04137/7718, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Container aufgebrochen

Zwischen dem 23. und 26.02.18 sind unbekannte Täter auf ein Werksgelände in der Continentalstraße eingedrungen. Die Täter beschädigten den Zaun und brachen dann auf dem Gelände einen Container auf, aus welchem diverse hochwertige Werkzeuge und Geräte entwendet wurden. Die Geräte wurden mit einem unbekannten Kraftfahrzeug abtransportiert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel.: 05861/800790, entgegen.

Schnega - Lkw-Anhänger gerät in Brand

Vermutlich war es eine blockierte Bremse, durch welche der glücklicherweise nicht beladene Anhänger eines Viehtransportes in Brand geriet. Die durch die blockierte Bremse entstandene Hitze hatte zunächst den Reifen in Brand gesetzt und das Feuer hatte dann auf den hinteren Teil des Anhängers über gegriffen. Der 58-jährige Fahrer war am 26.02.18, gegen 06.30 Uhr, mit dem Gespann von der B71 auf die K53 abgebogen, als er den Brand bemerkte. Geistesgegenwärtig hatte der Fahrer den Anhänger von Lkw abgekoppelt, seinen Lkw ein Stück weiter abgestellt und dann die Feuerwehr alarmiert. Ca. 30 Kameraden der Feuerwehren Schnega, Billerbeck und Lütenthiern waren vor Ort und löschten den Brand. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 25.000 Euro.

Uelzen

Oetzen - Hochsitz in Brand gesetzt

Unbekannte Täter haben in dem Waldstück Hohes Holz einen Hochsitz in Brand gesetzt. Der auf einer Anhängerachse montierte Hochsitz wurde bei dem Brand, der sich am 25.02.18, zwischen 13.30 und 13.45 Uhr, ereignete, komplett zerstört. Die entstanden Sachschäden belaufen sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel.: 05824/963000, entgegen.

