POL-LG: Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 23.-25.03.2018

Lüneburg (ots) - Pressemitteilung für den Zeitraum 22.02. - 24.02.2018 - PI Lüneburg / Lüchow-Dbg. / Uelzen

Gefährliche Körperverletzung Lüneburg - In der Nacht zu Samstag gg. 02:50 Uhr ist es in einer Lokalität in der Straße Am Graalwall zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Das 18-jährige, männliche Opfer wird aus einer Personengruppe heraus mehrmals ins Gesicht geschlagen. Ein Rettungswagen wird vor Ort zwecks medizinischer Versorgung benötigt. Die beiden Tatverdächtigen (18/19 Jahre alt) bestreiten die Tat.

Trunkenheit im Straßenverkehr Lüneburg - Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wird bei dem Betroffenen (20 Jahre alt) Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,01%0. Der Fahrzeugschlüssel wird zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wird eingeleitet.

Pkw- Aufbrüche Lüneburg - Am Freitag Abend gg. 22:15 Uhr wird ein Pkw im Bereich Clamartpark angegriffen- hier wird mittels eines Steines die Beifahrerscheibe eingeschlagen sowie eine Geldbörse und Sporttasche entwendet.

Lüneburg - Am Freitag Abend gg. 22:30 Uhr wird im Bereich der Soltauer Straße die Beifahrerscheibe eines Pkw mit einem Stein eingeschlagen. Gegenstände aus dem Fahrzeug sind hier nicht erlangt worden.

Lüneburg - Am Samstag, gg. Mittag schlägt unbekannter Täter in der Lüneburger Innenstadt/ Bereich Karstadt Parkhaus die Beifahrerscheibe des Pkw mit einem Stein ein. Es ist ebenfalls kein Diebesgut erlangt worden.

Täterhinweise liegen aktuell nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lüneburg unter : 04131/ 8306-2215

Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Samstagabend gegen 23:15 Uhr führte ein 19 jähriger Mann aus Lüneburg seinen PKW in der Julius-Leber-Straße und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Polizeibeamten eine Drogenbeeinflussung fest. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall durch Hindernis auf der Fahrbahn

Am Sonntagmorgen gegen 02:30 Uhr überfuhr ein 19-jähriger Reppenstedter mit seinem PKW auf der Straße Vor dem Neuen Tore einen Stein, welcher durch Unbekannte auf die Straße gelegt wurde. Dabei riss die Ölwanne des PKW ab. Bei der Unfallaufnahme wurde Atemalkohol festgestellt und eine Blutentnahme bei dem verunfallten 19-jährigen angeordnet und durchgeführt.

Versuchter Automatenaufbruch

Am Sonntag kurz vor 03:00 Uhr versuchten zwei männliche Beschuldigte mit einem Stemmeisen einen Zigarettenautomaten in Adendorf aufzubrechen. Als dies misslang verließen sie den Tatort und konnten durch eingesetzte Polizeikräfte in Tatortnähe festgenommen werden. Bei den beiden Beschuldigten handelt es sich um zwei georgische Staatsbürger (32 und 26 Jahre), die in Deutschland einen Asylantrag gestellt haben und im Heidekreis wohnhaft sind. Die beiden Männer wurden nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Lüchow-Dannenberg

Verkehrsunfall

Ort: Dannenberg, Kreuzung Lindenweg/Adolfsplatz Datum: Freitag, 23.02.2018, 18:10 Uhr Sachverhalt: Eine PKW-Fahrerin aus Dannenberg übersah beim Abbiegen in den Lindenweg einen PKW Mercedes aus Salzwedel. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei sich die Dannenbergerin leicht verletzte. Die Fahrerin aus Salzwedel blieb unverletzt. Sachschaden an den Fahrzeugen ca. 10.000 Euro.

Verkehrsunfall

Ort: Zernien, B 191, Kreuzung an der Bundesstraße Datum: Freitag, 23.02.2018, 19:10 Uhr Sachverhalt: Eine PKW-Fahrerin aus Rosche wollte mit ihrem Mercedes die Bundesstraße aus Richtung Gülden überqueren. Dabei übersah sie einen PKW Opel, der aus Richtung Dannenberg kam. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrerin blieben unverletzt. Sachschaden an den Fahrzeugen ca. 10.000 Euro.

Schornsteinbrand

Ort: Lübbow, Mühlenstraße Datum: Samstag, 24.02.2018, 23:00 Uhr Sachverhalt: Bei einem Wohnhaus geriet das Innere eines Schornsteins in Brand. Die Feuerwehren Lübbow, Bösel und Wustrow mit ca. 50 Löschkräften waren im Einsatz. Ein nennenswerter Sachschaden ist nicht entstanden.

Uelzen

Unfallflucht mit Zeugen Samstagmorgen gegen 05.45 Uhr befährt ein 29-jähriger Mann aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg die B4 von Lüneburg kommend in Richtung Uelzen. In Höhe Kirchweyhe übersieht er den Kreisverkehr und fährt geradeaus auf die Verkehrsinsel, rammt ein Schild und kommt zum Stehen. Als er rückwärts wieder von der Verkehrsinsel herunterfährt, merkt sich ein Zeuge das Kennzeichen. Der Unfallverursacher verlässt den Unfallort, ohne sich zu melden. Am Vormittag überprüft die Polizei Lüchow die Halteranschrift, der 29-Jährige gibt an, gerade auf dem Weg zur Polizei zu sein, um den Schaden zu melden.

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten Samstag gegen 15.40 Uhr befährt ein 32Jähriger aus Bergen (Dumme) mit seinem BMW die K52 von Kakau in Richtung Soltendieck. Am Ortseingang Soltendieck kommt er in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab und schleudert gegen eine Grundstückeinfriedung. In dem stark beschädigten Pkw befinden sich 3 Personen, die schwerverletzt werden, der Beifahrer muss von der Feuerwehr mit der Rettungsschere aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Neben dem Rettungshubschrauber, der den Fahrer nach Hamburg ausflog, waren Rettungswagen, Notarzt und die Freiwilligen Feuerwehren der Umgebung im Einsatz.

Aufforderung zur Razzia Sonntagmorgen kurz vor 06.00 Uhr wurde ein 28-jähriger Uelzener aus einer Lokalität an der Celler Straße verwiesen. Darüber sehr erbost, forderte er über den polizeilichen Notruf sofort eine Razzia für diese ungastliche Stätte. Die Polizei muss unbedingt in Mannschaftsstärke erscheinen und eine Rauschgiftrazzia durchführen. Als die Polizei tatsächlich erschien, allerdings nur mit einem Streifenwagen und zwei Beamten, fing er an zu pöbeln und wurde aggressiv ausfallend. Da er einem Platzverweis nicht Folge leistete, wurde er dem Polizeigewahrsam zugeführt. Eine Alkoholtest ergab ca. 2,5 Promille und eine Durchsuchung seiner Sachen führte zum Auffinden von Rauschgift, vermutlich Marihuana. Somit war die Aufforderung des 28-Jährigen, eine "Razzia" durchzuführen um Rauschgift sicherzustellen, durchaus von Erfolg gekrönt, zumindest bei ihm.

