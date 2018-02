POL-LG: ++ Raub mit Pistole ++ Einbruch in Supermarkt ++ Erfolgloser Romance-Scamming-Versuch ++ Kind und Radfahrer verletzt ++ nach Hustenanfall abgestellten Pkw gerammt ++

Lüneburg (ots) - Lüneburg

Lüneburg - Raub mit Pistole

Am 22.02.2018, gegen 21.30 Uhr, wurde ein 19-jähriger Lüneburger Opfer einer Raubstraftat. Der Lüneburger war in der Jägerstraße zu Fuß unterwegs gewesen, als sich ihm zwei unbekannte männliche Personen in den Weg stellten.

Einer der beiden Täter hielt dem Lüneburger dann eine Schußwaffe entgegen, trat dann gegen ein Bein des Opfers und nahm schließlich dessen Handy an sich.

Die beiden Täter verschwanden nach der Tat zunächst zu Fuß in den Schnellenberger Weg. Da sich unmittelbar hiernach ein schwarzer PKW entfernte, besteht möglicherweise ein Zusammenhang zu den Tätern. Der Lüneburger erlitt glücklicherweise keine Verletzungen; der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/ 8306 - 2215.

Lüneburg - Ladendieb gestellt

Zur Mittagszeit des 22.02.2018 hatte eine aufmerksame Polizeistreife den richtigen Riecher. Bei der Kontrolle eines 33-Jährigen Lüneburgers auf dem Platz Am Sande konnten sie in dessen Rucksack diverse gestohlene Kosmetika im Wert von mehreren hundert Euro feststellen.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Scharnebeck - Einbruch in Supermarkt

In einen am Marktplatz gelegenen Supermarkt wurde am Abend des 22.02.2018, gegen 21.50 Uhr, eingebrochen. Unbekannte hatten sich zunächst gewaltsam an der Eingangstür zu schaffen gemacht. Aus einer Tabakvitrine wurden danach zahlreiche Tabakdosen entnommen.

Der Schaden geht hier in die Hunderte.

Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/ 8306 - 2215 oder an die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/ 912390.

Landkreis Lüneburg - Erfolgloser Romance-Scamming-Versuch

Richtig gehandelt hat eine 53-Jährige aus dem Landkreis Lüneburg. Sie hatte über eine Internet-Kontaktbörse Kontakt zu einem vermeintlichen Architekten aus England aufgenommen. Seine Aufforderung, zur Unterstützung eines von ihm betriebenen Projekts mehrere tausend Euro zu überweisen, machte sie jedoch skeptisch und veranlasste sie, sich bei der Polizei zu melden. Einen Schaden hat die 53-Jährige somit glücklicherweise nicht erlitten.

Lüneburg - Sachbeschädigung an PKW

Am 22.02.2018, gegen 19.50 Uhr, beobachteten Zeugen einen unbekannten männlichen Täter wie dieser mit einem Ziegelstein auf einen in der Straße Gungelsbrunnen geparkten PKW Skoda warf. Dessen Windschutzscheibe wurde dadurch beschädigt; der Schaden beträgt insgesamt knapp tausend Euro. Nach dem mit einem Damenfahrrad geflohenen Täter wird gefahndet. Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/ 8306 - 2215.

Artlenburg - Missglückter Einbruchsversuch

Zwischen dem 22.02.2018, 19.30 Uhr, und dem 23.02.2018, 09.00 Uhr, versuchten Unbekannte in das Pfarrhaus im Kirchsteig zu gelangen. Ihre Anstrengungen, durch ein Fenster ins Gebäude zu gelangen, waren jedoch vergebens. Ohne Diebesgut verließen sie die Örtlichkeit. Der Schaden wird von der Polizei auf einige hundert Euro beziffert.

Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/ 8306 - 2215 oder an die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/ 912390.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Kind durch Unfall verletzt

Am Morgen des 23.02.2018, gegen 07.35 Uhr, übersah ein 51-jähriger Sprinter-Fahrer auf der Lüneburger Straße einen 7-jährigen Jungen, der gerade einen Zebrastreifen passierte. Am Sprinter entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro; der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Hitzacker - Radfahrer durch Unfall verletzt

Ein weiterer Unfall ereignete sich am 23.02.2018, gegen 08.05 Uhr. Auf der Kreisstraße 36 hatte ein 37-jähriger Ford-Fahrer zwischen Tießau und Hitzacker einen vor ihm fahrenden 55-jährigen Radfahrer übersehen. Geblendet durch die tief stehende Sonne touchierte der Ford-Fahrer den Radler an dessen Schulter. Dieser wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Uelzen

Lüder, OT. Langenbrügge - nach Hustenanfall abgestellten Pkw gerammt - 42.000 Euro Sachschaden

Glücklicherweise ohne Personenschäden verlief ein Verkehrsunfall in den Nachmittagsstunden des 21.02.18 auf der Landesstraße 270 in der Ortsdurchfahrt Langenbrügge. Bedingt durch einen starken Hustenanfall geriet der 49 Jahre alter Fahrer eines Sattelzugs Daimler Actros gegen 17:45 Uhr ausgangs einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem auf einem Grünstreifen geparkten Pkw Ford Mondeo (ohne Insassen) und schob diesen gegen einen Baum. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von gut 42.000 Euro.

++ Bild des Unfalls unter www.polizeipresse.de ++

Uelzen - "Häusliche Gewalt" - alkoholisierter Aggressor will nicht gehen - Platzverweis

Zu einer "Häuslichen Gewalt" in einem Wohnhaus im Uelzener Stadtgebiet wurde die Polizei in den späten Abendstunden des 22.02.18 alarmiert. Ein 37 Jahre alter polnischer Staatsbürger hatte gegen 22:45 Uhr seine Lebensgefährtin bedrängt und gegen eine Wand gedrückt, so dass die Polizei alarmiert wurde. Der Mann weigerte sich zuerst das Haus zu verlassen, so dass die Beamten einen Platzverweis aussprachen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung einleiteten.

Melzingen/Hainberg - "aufgefahren"

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Nachmittagsstunden des 22.02.18 auf der Landesstraße 250. Eine 57 Jahre alte Fahrer eines Pkw Fiat Dublo war gegen 17:15 Uhr von einem Feldweg kommend über eine Grünfläche auf die Landesstraße gefahren, so dass eine 21 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Renault Twingo auf den Fiat auffuhr. Die 57-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 5000 Euro.

Uelzen, OT. Holdenstedt - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - Fahrverbote

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittags- und Abendstunden des 22.02.18 auf der Bundesstraße 4. Dabei waren insgesamt 115 Fahrer zu schnell unterwegs; darunter drei Fahrverbote. Der Tagesschnellste wurde mit 181 km/h bei erlaubten 100 gemessen.

