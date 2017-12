POL-LG: ++Wochenendpressemitteilung der Pi Lüneburg(Lüchow-D./Uelzen vom 22.12.-26.12.17++

Lüneburg (ots) - Lüneburg und Umgebung

71717 Beilstein - Ein Unbekannter lies sich über einen "gewaltsam" übernommenen Account eines großen Onlineversandhändlers ein Paket nach Lüneburg zu einem Autohandel schicken. Aufmerksame Mitarbeiter informierten die Polizei, das Paket wurde sichergestellt.

Lüneburg - Ein 43-jähriger hatte Pech beim Ladendiebstahl. Er wurde am Freitag Mittag vom Detektiv beobachtet und seine Tat gefilmt. Der Täter wurde bis in einen nahegelegenen Park verfolgt und durch die Polizei gestellt.

Radbruch - Als sich ein 45-jähriger in seinem Opel am Freitag gegen 17 Uhr bei einem Überholvorgang auf der A 39 befand, drängelte hinter ihm ein Unbekannter in einem Golf. Danach wurde der Opelfahrer überholt und so ausgebremst, dass er eine Vollbremsung vollziehen musste. Das Kennzeichen ist bekannt, die Ermittlungen laufen.

Lüneburg - Im KGV Krähensaal in der Stöteroggestraße trieben sich zwischen Mittwoch und Freitag Einbrecher herum. Es wurde in mindestens zwei Lauben eingebrochen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 04131-8306 2215 entgegen.

Lüneburg/Polen - Freitag, gegen 16 Uhr: Zusammentreffen zweier "Landsmänner" anderer Art. Bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz hat der Verursacher nicht nur das Auto seiner Landsfrau beschädigt, sondern diese auch noch in seiner Landessprache beleidigt. Neben der zusätzlichen Anzeige wegen der Beleidigung wurde auch noch sein Führerschein sichergestellt, da Alkohol im Spiel war. Er pustete 2,47 Promille.

Oldendorf/Luhe - Am Freitag gegen 19 Uhr versuchten drei Unbekannte die Terrassentür eines EFH im Dießelfeld aufzuhebeln. Der Geschädigte wurde über sein Smartphone alarmiert. Außerdem wurden die Schurken gefilmt. Der Versuch misslingt. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 04131-8306 2215 entgegen.

Lüneburg - Ebenfalls am Freitag im Laufe des Tages dringen unbekannte über die Terrasse in eine DHH in der Jürgen-Backhaus-Straße ein und entwenden Wertsachen und Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 04131-8306 2215 entgegen.

Lüneburg - Ein Autofahrer stellt seinen Pkw in der Nähe des Marktplatzes so ab, dass mehrere Busse nicht mehr passieren können. Der Verkehr kam zum Erliegen. Der Autolenker muss nun mit zivilrechtlichen Schritten der KVG rechnen.

Lüneburg - In einer Jugendhilfeeinrichtung kam es am Freitag im Laufe des Tages zu einem sogenannten Einschleichdiebstahl, Beute: zwei Laptops. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 04131-8306 2215 entgegen.

Lüneburg - Randalierer ließen sich in der Nacht zu Samstag zwischen 23.30 und 01.30Uhr auf dem Parkplatz der Ratsbücherei nicht in die "Schranken" weisen. Sie verbiegen selbige und entwenden Teile davon. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 04131-8306 2215 entgegen.

Reppenstedt - Samstag Nacht, eine besorgte Autofahrerin will einem augenscheinlich Hilflosen helfen und hält an. Dieser bedankt sich mit mit einem Tritt gegen ihren Pkw. Neben der Anzeige wegen der Sachbeschädigung durfte der stark alkoholisierte 18-jährige seinen Rausch in einem "Hotelzimmer" der Polizei ausschlafen.

Lüneburg - Achtung Falschgeld! Einem Kioskbetreiber nähe des Stintmarktes fiel Samstag früh ein "falscher Fünfziger" in die Hände.

Amelinghausen - Ein 28-jähriger zeigte sich streitsüchtig. Nicht nur, dass er sich mit mehreren Personen körperlich auseinander setzte, er beleidigt auch noch die Polizei. Nun warten Ermittlungsverfahren auf ihn.

Lüneburg - Merkwürdig: Einbrecher haben es in der Nacht von Freitag 23 Uhr auf Samstag 08 Uhr auf eine im Keller befindliche Whg. abgesehen und sind durch die Tür eingedrungen während die Bewohner schlafen. Mit dem vorgefundenen Schlüssel wird der Pkw der Anzeigeerstatter unbefugt bewegt, aber wieder an der Anschrift abgestellt. Außerdem soll Bargeld entwendet worden sein. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 04131-8306 2215 entgegen.

Lüneburg - Auch in der Weidenallee kam es zwischen Sonntag und Freitag zu einem Einbruch in eine Laube. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 04131-8306 2215 entgegen.

Lüneburg - Marktplatz. Mehrere Zeugen haben einen 77-jährigen Unfallverursacher beobachtet, wie dieser sich zwar die Anstoßstelle ansieht, dann aber mit seiner Frau unerlaubt vom Unfallort entfernt. Nun muss er mit einem Verfahren wegen Unfallflucht rechnen.

Deutsch Evern - Der Einbruchalarm aus einem EFH führte zu einem Polizeieinsatz mit mehrere Streifenwagen. Alarm wurde ausgelöst, weil die Bewohner eine Terrassentür nicht richtig verschlossen hatten. Die Kostenrechnung wird sie wohl erst nach ihrem Urlaub erreichen.

Lüneburg - Zunächst wird durch einen Mitteiler vermutet, dass ein auffällig hellblaues Musclecar entwendet wird. Die Polizei trifft auf einen Fahrzeugberechtigten 50-jährigen, der aber weder körperlich in der Lage ist den Pkw zu führen (Alkohol und/oder Drogen) noch einen Führerschein besitzt. Der Fahrzeugschlüssel wird sicherheitshalber dem Halter übergeben.

Lüneburg - Ein aus dem Libanon stammender 27-jähriger nutzt seinen Wortschatz um den Verkäufer seines erworbenen Pkw mit in Aussicht gestelltem Beischlaf mit dessen Mutter zu beleidigen. Da auch noch Todesdrohungen ausgesprochen werden, ermittelt nun die Polizei.

Reppenstedt, Am Silberkamp - Zwischen Mitte November bis Samtag Abend ist es in Abwesenheit der Bewohner zum Einbruch in ein Eigenheim über eine Terrassentür gekommen. Hier ist Schmuck die Beute geworden.

Reppenstedt - Am Samstag Abend findet die Polizei einen 71 jährigen völlig hilflos und volltrunken. Dieser war wohl in die heilige Nacht hinein mit seinem Fahrrad gestrandet. Sein Weihnachtsgeschenk: Er wurde heil nach Hause gebracht.

Lüneburg - Stintmarkt, Sonntag: In einer Kellerkneipe schlägt ein 33-jähriger Sudanese um sich. Als dieser einen Barhocker erhebt wird er durch das Sicherheitspersonal gestoppt.

Lüneburg - Auch im KGV Kirchsteig in der Leipziger Straße hat ein Unhold versucht eine Laube aufzubrechen. Er richtete durch seine Aufbruchversuche ärgerlichen Schaden an.

Wittorf - Heiligabend, Mittagszeit: Bescherung für einen 36-jährigen, der wegen eines Haftbefehls festgenommen wurde. Gnade vor Recht ergehen lässt die hinzugezogene Bereitschaftsrichterin. Durch die Zusicherung sich täglich bei der Polizei zu melden, muss er Weihnachten nicht in einer JVA verbringen. Lüneburg - 24.12.17; In der Straße Heidkamp wird von gestern Mittag bis heute früh an einem Pkw eine Seitenscheibe zerstört. DG wird nicht erlangt. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 04131-8306 2215 entgegen.

Lüneburg - Unbekannte Täter verschaffen sich am Sonntag zwischen Nachmittag bis in die frühen Abendstunden durch die Terrassentür Zugang zu einem EFH in der Leipziger Straße. Das gesamte Haus wird durchwühlt und mal wieder ist Schmuck entwendet worden. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 04131-8306 2215 entgegen.

Lüneburg/Bahnhof - Wieder einmal werden Rettungskräfte angegangen, so dass die Polizei eingreifen muss! Am Sonntag gegen 22.30 Uhr wird ein amtbekannter stark alkoholisierter 30-jähriger der nicht mehr laufen konnte durch einen Rtw behandelt. Als er im Rettungswagen anfängt zu randalieren, endet seine Heilige Nacht im Polizeigewahrsam, er pustete 2,32 Promille.

Lüneburg - Am Sonntag gegen 23 Uhr kam es in der Lünertorstraße zu einem Einbruch. Das prekäre: Der Täter wird gegen 23 Uhr durch den Sohn der Bewohner im Objekt überrascht und kann unerkannt flüchten. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 04131-8306 2215 entgegen.

Lüneburg - Gegen 00.30 Uhr wird der Einbruch in eine Wohnung in der Straße Bei der St. Johanniskirche gemeldet. Die Bewohnerin war seit dem 23.12. späten Nachmittag nicht mehr zu Hause. Erlangt worden sei eine Spielekonsole. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 04131-8306 2215 entgegen.

Lüneburg - Montag Morgen gegen kurz vor 6 geraten zwei alkoholisierte Kontrahenten in der Disco Vamos aneinander. Dies endete für einen von beiden mit einer Platzwunde am Kopf im Krankenhaus.

Lüneburg - Am Montag Morgen wird der Einbruch in das Vereinsheim in der Schützenstraße festgestellt. Diebesgut: Alkohol. Die Tatzeit könnte in den letzten 10 Tagen liegen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 04131-8306 2215 entgegen.

Lüneburg - Montag, Hamburger Straße, ehem. Sperli-Gelände: Unbekannte montieren in der Zeit von gestern Nachmittag zu heute Mittag von 11 Neuwagen der Marke Skoda alle Reifen ab und entwenden diese. Die Täter müssen im Bereich Wilhelm-Hänel-Weg/Ochtmisser Straße in der 90 Grad Kurve nähe eines großes Sandberges mit einem Fahrzeug gestanden haben, um die Menge an Diebesgut abtransportieren zu können. Wer kann Angaben zu einem Fahrzeug und/oder auffälligen Personen in diesem Bereich machen? Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 04131-8306 2215 entgegen.

Lüneburg:Montag Abend werden von der Polizei an zwei verschiedenen Stellen im Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Das Ergebnis: vier PKW, die mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sind. Allen Fahrern droht eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.,

Lüneburg:Einen Platzverweis und eine Strafanzeige erhielt ein 23jähriger polizeibekannter, am Montagabend gegen 22.30 Uhr, weil er einer 36jährigen Schwangeren mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen hat. Traurigerweise waren beide Personen alkoholisiert.

Lüneburg:Über einen langen Zeitraum klang die Musik am frühen Dienstagmorgen, kurz nach Mitternacht, laut aus der Wohnung eines 54jährigen. Nachdem der Nachbar erfolglos versucht hatte, den Verursacher herauszuklingeln, öffnete die Feuerwehr die Tür. Der Wohnungsinhaber war nicht anwesend, er hatte wohl vergessen, die Musik auszustellen.

Uelzen:In den frühen Morgenstunden des Heiligabend gerieten in der Gudesstraße zwei Männer in Streit. Ein stark alkoholisierter 42jähriger meinte, sich einmischen zu müssen und schlug einem der Streithähne ins Gesicht. Dieser ließ sich das nicht gefallen und verpasste dem Angreifer einen Faustschlag. Das Ende vom Lied war, dass die Polizei hinzugerufen wurde und gegen beide Männer nun Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung laufen.

Bad Bevensen:Das Weihnachtsfest gründlich vermiest haben unbekannte Täter einem 21jährigen Bad Bevensener. Aus seinem verschlossen in der Johann-Sebastian-Bach-Straße abgestellten Fiat stahlen Diebe im Zeitraum von 23.12. bis Heiligabend, 11:20 Uhr diverse dort hinterlassene verpackte Weihnachtsgeschenke.

Uelzen:Eigentlich wollten die Polizeibeamten einen 31jährigen im Uelzener Stadtgebiet nur auf einen defekten Scheinwerfer an seinem Pkw hinweisen. Dann stellte sich jedoch heraus, dass der Mann sein Fahrzeug ohne Versicherungsschutz führte, so dass ihn nun ein Strafverfahren erwartet.

Uelzen:Gleich drei Verkehrsteilnehmer zog die Polizei Heiligabend und am 1.Weihnachtstag aus dem Verkehr, weil sie im Uelzener Stadtgebiet unter Alkohol-/bzw.Drogeneinfluss unterwegs waren: -Heiligabend gegen 15:00 Uhr wurde ein 19jähriger Autofahrer kontrolliert, der unter dem Einfluss von Marihuana stand. -In den frühen Morgenstunden des 1.Weihnachtstages fiel der Polizei Atemalkoholgeruch bei einem 23jährigen auf. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von knapp über 0,5 Promille. -Gegen 08:15 Uhr kontrollierte die Polizei einen 61jährigen Autofahrer, der knapp unter 0,8 Promille "pustete".

Uelzen:Im Rahmen einer Personenkontrolle am 1.Weihnachtstag wurde bei einem 30jährigen Uelzener Marihuana aufgefunden. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Lüchow:

Lüchow:Ein unbekannter männlicher Täter schlug gegen 02:30 Uhr des 23.12.2017 dem 23-jährigen Besucher einer Tanzveranstaltung in der Tannenbergstraße unvermittelt mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Zuvor hatte sich das Opfer bei ihm festgehalten, um einen Sturz zu verhindern. Zeugen können sich bei der Polizei in Lüchow melden.

Rosien / Amt Neuhaus:In der Nacht von Do., 21.12.2017, 18 Uhr, auf Fr., 22.12.2017, 6:15 Uhr, gelangten unbekannte Täter auf das Baustellengelände am Schöpfwerk Rosien. Hier hebelte uT mehrere abgestellte Container mit brachialer Gewalt auf und entwendete diverses hochwertiges Werkzeug. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Kaarßen / Amt Neuhaus:Am Freitagvormittag, 22.12.2017, gegen 09:50 Uhr, geriet ein 49-jähriger Führer eines Pkw Seat aus dem LK Ludwigslust-Parchim beim Durchfahren einer Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf gerät er beim Gegenlenken ins Schleudern, kommt nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert anschließend mit einem Straßenbaum. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallbeteiligte deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemtest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüchow - Parkplatz CCW:Am Freitag Nachmittag, 22.12.2017, in der Zeit von 14:00 bis 14:15 Uhr, hatte die Geschädigte ihren Pkw OPEL Corsa auf dem Parkplatz am CCW abgestellt. Als sie zum Fahrzeug zurückkehrte stellte sie fest, dass ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim vorwärts Herausfahren aus einer Parklücke gegen ihren ordnungsgemäß abgestellten Pkw gestoßen und so Sachschaden an ihrem Pkw entstanden war. Anschließend verließ der Verursacher den Unfallort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Lüchow:Gleich zweimal hintereinander wurde ein Lüchower Autohaus von Reifendieben aufgesucht.In der Nacht von Fr., 22.12.2017, 19:30 Uhr, auf Sa., 23.12.2017, 8:15 Uhr, betraten unbekannte Täter das Ausstellungsgelände des Autohauses. Hier montierte uT 4 hochwertige Alufelgen an einem abgestellten Pkw Audi ab und entwendete diese.

Am Folgetag, also So., 24.12.2017, in der Zeit von ca. 09:00 Uhr bis ca. 11:20 Uhr, wurde das Gelände erneut von uT aufgesucht. Nachdem eine Felge an einem weiteren Pkw Audi bereits abmontiert wurde, verließen uT unverrichteter Dinge den Tatort. Vermutlich wurde uT bei der Tatausführung gestört. Es entstand leichter Sachschaden am betroffenen Pkw . Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lüchow in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Einsatz- und Streifendienst

Tel.: 04131 / 8306 2215



Polizeipressestelle Lüneburg

Telefon: 04131 8306 23 24

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell