POL-LG: ++ Lüneburg - Hündin Nelly ist wieder da! ++

Lüneburg (ots) - Lüneburg - Hündin Nelly ist wieder da!

Wie von hier berichtet, wurde am 21.12.17, die beigefarbene Labradorhündin Nelly von Unbekannten gestohlen, während sie vor einem lebensmitteldiscounter in der Dahlenburger Straße auf ihre Besitzer wartete, die etwas eingekauft haben. Spaziergänger haben die Hündin in einem Waldstück in Lüneburg aufgefunden und im Tierheim abgegeben, so sie gerade von ihren Besitzern abgeholt wird. Es ist anzunehmen, dass sich die Hundediebe der Hündin entledigt haben, nachdem die Nachricht über den Diebstahl und das Foto in sozialen Netzwerken hundertfach geteilt wurde und von Medien verbreitet wurde. Für die Familie von Nelly wird es jetzt doch noch ein schönes Weihnachtsfest!

