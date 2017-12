POL-LG: ++ mit Baum kollidiert - Alkohol im Spiel? ++ Zeugen klären nächtliche Unfallflucht ++ Widerstand nach Körperverletzung - Frau verbringt die Nacht im Polizeigewahrsam ++

Lüneburg (ots) - Lüneburg

Lüneburg - Wo ist Nelly? Hündin vor Einkaufsmarkt gestohlen

Unbekannte Täter haben am 21.12.17 den Hund einer Lüneburger Familie gestohlen. Die beigefarbene Labradorhündin war in der Zeit von ca. 13.15 bis 13.45 Uhr vor einem Lebensmitteldiscounter in der Dahlenburger Landstraße angebunden gewesen, während der Besitzer und dessen Kinder eingekauft haben. In diesem Zeitraum wurde die freundliche Hündin von unbekannten Tätern mitgenommen. Die Familie hat noch am gleichen Tag Flugblätter aufgehängt. Die Hündin wurde wie folgt beschrieben:

- 5 Jahre alt, - 28 bis 30 kg schwer, - rotbraune Nase, - drei kleine, braune Flecken auf der Hinterhand, - trug im Tatzeitraum ein rotes Nylonhalsband und eine orangefarbene Leine.

Mittlerweile wurde bekannt, dass die Hündin vermutlich bis zur Bleckeder Landstraße, Einfahrt der ehemaligen Schliefenkaserne zu Fuß mitgeführt wurde. Es besteht der dringende Verdacht, dass das Tier dann dort in ein Fahrzeug geladen wurde.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

++ Ein Foto kann unter www.polizeipresse.de herunter geladen werden. ++

Lüneburg - Widerstand nach Körperverletzung - Frau verbringt die Nacht im Polizeigewahrsam

In einer Unterkunft in der Straße Beim Benedikt, ist es in den späten Abendstunden zu einer Körperverletzung gekommen. Nach ersten Ermittlungen hatte eine 35-Jährige in ihrem Zimmer derart Lärm gemacht. Als eine 31-Jährige sie bat leise zu sein, wurde sie von der Älteren ins Gesicht geschlagen. Die eingesetzten Polizeibeamten entschieden sich die 35-Jährige in Gewahrsam zu nehmen, nachdem absehbar war, dass die alkoholisierte Täterin weitere Straftaten begehen würde. Bei der Ingewahrsamnahme leistete die 35-Jährige Widerstand und trat die Polizeibeamten. Die restliche Nacht verbrachte sie trotzdem in einer Zelle und erhielt zusätzlich zur Anzeige wegen Körperverletzung noch eine weitere wegen des Widerstandes.

Reppenstedt - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte Täter haben am 21.12.17, zwischen 15.00 und 23.10 Uhr, eine Fensterscheibe eines Wohnhauses im Dachsstieg eingeschlagen, um in das Haus zu gelangen. Aus dem Haus nahmen die Täter nach ersten Ermittlungen eine Lederjacke und eine Armbanduhr mit. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215 oder -1991, entgegen.

Lüneburg - Spinde aufgebrochen - Reitsättel gestohlen

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum 21.12.17 mehrere Spinde eines Reitvereins in der Apfelallee aufgebrochen. Die Täter betraten den Stall, brachen mehrere Spinde auf und nahmen Reitsättel und Decken im Wert von geschätzten 2.000 Euro mit. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Scheiben eingeschlagen

Am 21.12.17, zwischen 19.15 und 21.30 Uhr, haben unbekannte Täter eine Seitenscheibe eines Hyundai eingeschlagen und aus dem Pkw eine Handtasche entwendet. Der Pkw hatte in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz in der Kalandstraße gestanden. In der Handtasche befanden sich u.a. Bargeld, persönliche Papiere und Schlüssel. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zwischen dem 19. und 22.12.17 wurde die Heckscheibe eines VW eingeschlagen, der in einer Tiefgarage in der Straße Hinter der Saline abgestellt war. Entwendet wurde in diesem Fall nichts, jedoch entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Bardowick - Polizei stellt Drogen sicher

Ein 18-Jähriger hatte am 21.12.17, gegen 23.10 Uhr, eine private Feier im Schützenhaus im St. Dionyser Weg besuchen wollen. Der dort eingesetzte Sicherheitsdienst stellte hierbei fest, dass der 18-Jährige diverse Drogen mitführte und rief die Polizei. Bei der folgenden Durchsuchung stellte die Polizei mehrere Klemmleistenbeutel mit Marihuana und Ecstasy-Pillen sicher und leitete ein Strafverfahren gegen den 18-Jährigen ein.

Lüneburg - Werbeaufsteller beschädigt

Ein 19-Jähriger hat am Nachmittag des 21.12.17 in der Straße Am Sande einen Werbeaufsteller durch Fußtritte beschädigt. Der aufgebrachte Täter war nach ersten Erkenntnissen stark alkoholisiert. Aufgrund dessen war auch ein Gespräch nicht möglich. Letztendlich wurde er in Gewahrsam genommen und verbrachte einige Stunden im Polizeigewahrsam, wo er sich beruhigen konnte.

Lüneburg - Jugendliche nach Einbruchsversuch im Fokus der Polizei

Wie von hier berichtet, haben zwei zunächst unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden des 20.12.17 die verglaste Eingangstür einer Tankstelle mit einem Gullideckel eingeworfen. Die Ermittler kamen schnell auf die Spur von zwei Jugendlichen im Alter von 15 und 17 Jahren. Gegen beide Tatverdächtige wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ob die Jugendlichen auch noch für weitere Taten in Frage kommen, wird derzeit geprüft.

Lüneburg - noch keine heiße Spur nach Überfällen

Wie von hier berichtet, wurde am Vormittag des 13.12.17 eine 56-Jährige in ihrer Wohnung in der Straße Im Blauen Camp von einem unbekannten Täter, der sich als Paketbote ausgegeben hatte, überfallen. Die Polizei fahndet seit mehreren Tagen mit Fahndungsplakaten nach dem Täter, der im Anschluss an die Tat einen auffälligen Pappkarton an einem Altpapiercontainer bei einem Lebensmitteldiscounter in der Straße Auf der Höhe zurück ließ. Die Ermittler erhielten zwar diverse Zeugenhinweise; eine heiße Spur war bislang noch nicht dabei. Auch hinsichtlich des Überfalls auf eine 57-Jährige, am 20.12.17, gegen 01.00 Uhr, gibt es noch keine neuen Erkenntnisse. Die Frau war in der Straße Am Schützenplatz von zwei unbekannten Tätern am Rücken, dem Kopf und einem Arm verletzt worden. Nach wie vor ist das Motiv der Täter hinreichend unklar. Auch eine Verwechslung in Bezug auf das Opfer kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Ergänzend zu der ursprünglich spärlichen Personenbeschreibung ist zu sagen, dass einer der Täter schwarze Hautfarbe hatte, der zweite Täter eine sehr dunkle, jedoch etwas hellere Hautfarbe als der erst Genannte. Die Täter sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt und einer vielleicht 165 cm groß und der zweite noch kleiner gewesen sein. Hinweise nimmt weiterhin die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Zeugen klären nächtliche Unfallflucht

Am 21.12.17, gegen 23.30 Uhr, befuhr ein zunächst Unbekannter mit seinem Audi A6 die Lindenstraße in Richtung Willy-Brandt-Straße. Im Kreuzungsbereich des Handwerkerplatzes verlor der Audi-Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw und überfuhr in Folge zwei Verkehrsinseln. Nach dem Unfall stellte der Audi-Fahrer seinen Pkw ab und lief zu Fuß davon. Zeugen hatten das Geschehen jedoch beobachtet und riefen die Polizei. Aufgrund der Zeugenhinweise konnte der 32-jährige Audi-Fahrer wenige Minuten nach dem Unfall in der Nähe angetroffen werden. Der 32-Jährige stand vermutlich unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss. Ihm wurden Blutproben entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Während der Sachverhaltsaufnahme schlug der 32-Jährige einen der Polizeibeamten und sperrte sich gegen die weiteren Maßnahmen. Ein weiteres Strafverfahren wegen Widerstands gegen Polizeivollzugsbeamte wurde daher gegen ihn eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg/Lüneburg/Bad Bevensen/Winsen/Hamburg - Polizei stellt Einbrecher - Einbru(e)ch(e) in Confiserie-Geschäft - vorläufig Festnahme - Wohnungen durchsucht

Einen Geschäftshauseinbrecher konnte die Polizei bereits in den Nachtstunden zum 21.12.17 in Dannenberg (Landkreis Lüchow-D.) auf frischer Tat verfolgen, nach Verfolgung überwältigen und vorläufig festnehmen. Zwei weitere Mittäter flohen zu Fuß. Parallel fanden die Beamten auch das Fahrzeug der Täter, einen Pkw mit RZ-Kennzeichen, und stellten diesen sicher. Das Trio hatte es auf Bargeld in dem Kaffee-/ Confiserie-Geschäft in der Lange Straße abgesehen und hatte die Eingangstür aufgebrochen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen durchsuchten die Beamten am gestrigen Tage auch Wohnungen in Hamburg und Schleswig-Holstein. Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch sowie zu weiteren Taten (Einbrüchen in verschiedene weitere Filialen) in Bad Bevensen, Lüneburg und Winsen in den letzten Wochen dauern an.

Clenze - unter Drogen-/Alkoholeinfluss ohne Führerschein unterwegs

Den Fahrer eines Kleinkraftrads stoppte die Polizei in den frühen Abendstunden des 21.12.17 in der Lange Straße. Bei der Kontrolle des 42-Jährigen gegen 19:00 Uhr stellten die Beamten bei dem Mann den Einfluss von Alkohol (0,48 Promille) und Drogen fest, jedoch keinen Führerschein. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Uelzen

Bad Bevensen - mit Baum kollidiert - Alkohol im Spiel?

Mit einem Baum kollidierte eine 49 Jahre alte Fahrer eines Pkw VW Polo in den späten Abendstunden des 21.12.17 auf der Landesstraße 252. Die Frau war gegen 22:20 Uhr aus bisher ungeklärten Umständen in einer leichten Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte mit einem Baum. Sie erlitt schwerere Verletzungen. Parallel ermittelt die Polizei, ob die 49-Jährige alkoholisiert war. Es entstand ein Sachschaden von gut 4000 Euro.

Bad Bevensen - Radfahrer übersehen & abgehauen

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten Fahrer eines vermutlich schwarzen Pkw Audi A6 mit LGer-Kfz-Kennzeichen. Der Mann war in den Nachmittagsstunden des 21.12.17 von einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Ebstorfer Straße gefahren und hatte dabei gegen 15:40 Uhr einen 68 Jahre alten Radfahrer übersehen. Das Fahrzeug touchierte den Radfahrer, so dass dieser über die Kofferraumhaube stürzte. Der Fahrer des Pkw fuhr weiter. Fahndungsmaßnahmen verlief ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-98781-0, entgegen.

Bad Bevensen - Vandalismus an Wohngebäude

Zu einer Sachbeschädigung an einem Wohngebäude in der Medinger Straße kam es im Zeitraum vom 18. bis 20.12.17. Unbekannte hatten außerhalb des Gebäudes eine Kasten für das Kabelfernsehen und das Telefon demoliert und einen Außenwasserhahn aufgedreht. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-98781-0, entgegen.

Uelzen, OT. Holdenstedt - Diebstähle von LED-Projektionsstrahlern (Weihnachtslichtern)

Aus zwei Vorgärten Vor den Fischteichen stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 20. auf den 21.12.17 jeweils einen LED-Projektionsstrahler. Es entstand ein Sachschaden von gut 70 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Antje Freudenberg

Telefon: 04131-8306-2515

Mobil: 01520-9348988

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell